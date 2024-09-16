كل ما تريد معرفته عن فيزا الشركات في بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمات عديدة ومتنوعة للعملاء سواء كانوا أفرادا أو شركات.

ويأتي على رأس خدمات بنك مصر للشركات تقديم بطاقة فيزا للخصم الفوري للشركات.

ويتساءل العملاء حول إصدار بطاقات إضافية لفيزا الشركات، وقال بنك مصر إنه لا يصدر هذا النوع من البطاقات بطاقات إضافية، وإنما تصدر كل بطاقة بشكل منفصل.

وتشمل مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات في بنك مصر ما يلي:

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الانترنت.

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

طباعة أسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.