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اقتصاد

6 قطاعات تتصدر تداولات البورصة بنهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تصدرت 6 قطاعات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:
- قطاع  العقارات بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه. 
- قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 857 مليون جنيه. 
- قطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 512 مليون جنيه. 
- قطاع خدمات تعليمية بقيمة تداول بلغت 511 مليون جنيه. 
- قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 490 مليون جنيه. 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الخميس 19 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.092 تريليون جنيه، لتربح نحو 33 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97%  عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99%  عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94%  عند مستوى 13411 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43%  عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84%  عند مستوى 10269 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63%  عند مستوى 2955 نقطة.

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