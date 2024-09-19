مقتل شخصا وإصابة 11 آخرين على الأقل في قصف لحزب الله على مناطق بالجليل

أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل شخصا وإصابة 11 آخرين على الأقل في قصف لـحزب الله على مناطق بالجليل منذ صباح اليوم.

بداية مرحلة جديدة من الحرب

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مركز الثقل" في الحرب يتحرك شمالًا، حيث تخوض إسرائيل اشتباكات يومية مع حزب الله اللبناني.

وأكد يوآف جالانت خلال زيارة لقاعدة جوية إسرائيلية: "مركز الثقل يتحرك شمالًا - ويتم تخصيص الموارد".."نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب - تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة من جانبنا"، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

وتابع جالانت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم "ينس" أهدافه في غزة.. "لم ننس الرهائن ولم ننس مهامنا في الجنوب"، مضيفًا أنه حان الوقت الآن لضمان تمكن النازحين من الشمال من العودة إلى ديارهم.

وأوضح أنه: "يتم تنفيذ العمليات من قبل جميع الأجهزة الأمنية ومهمتنا واضحة - ضمان العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى ديارهم".