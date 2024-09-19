إحباط ترويج 65 ألف قرص ترامادول و20 كيلو حشيش بـ 8.2 مليون جنيه في مطروح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح وبحوزته كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 8 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية) بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (65000 قرص مخدر لعقار الترامادول – 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش– طبنجة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 8,2 مليون جنيه تقريبًا )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.