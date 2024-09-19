إحباط ترويج 65 ألف قرص ترامادول و20 كيلو حشيش بـ 8.2 مليون جنيه في مطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح وبحوزته كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 8 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية) بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (65000 قرص مخدر لعقار الترامادول – 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش– طبنجة)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 8,2 مليون جنيه تقريبًا )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.