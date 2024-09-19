مصرع أجنبي دهسته سيارة فى قصر النيل
لقى أجنبي مصرعه صدمته سيارة فى منطقة قصر النيل، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.
تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام قائد سيارة بالاصطدام بأحد الأشخاص " يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم مما تسبب فى وفاته وفر هاربًا.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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