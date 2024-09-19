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حوادث

ضبط شخص غسل 23 مليون جنيه حصيلة الاتجار بأسلحة نارية فى أسيوط

غسل الأموال, فيتو
غسل الأموال, فيتو

 ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بغسـل قرابة 23 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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 واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها، وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية).
 

 

وقدرت أفعال الغسل بـ (23 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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الاتجار بالأسلحة النارية أجهزة وزارة الداخلية الادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر غسل الأموال المتحصلة

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