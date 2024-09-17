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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، ارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

 "فيتو" تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، في السطور الآتية:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 12 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 6 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  8. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 15 جنيهًا.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 45 إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات.
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