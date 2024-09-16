متى تنخفض أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة؟ شعبة الخضراوات توضح

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق، سجلت أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة ارتفاعات ملحوظة في الأسواق، إذ ارتفع سعر رابطة الشبت والبقدونس والكزبرة في بعض المناطق لتصل إلى 15 جنيهًا التي تحتوي على 5 أعواد فقط، مع توقعات الباعة في أسواق الخضراوات باستمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

فما هي أسباب ارتفاع سعر الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق، ومتى تنخفض أسعارهم؟

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق، فيتو

ارتفاع درجات الحرارة دمرت محصول الشبت والبقدونس والكزبرة

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة ارتفعت في الأسواق، بالتزامن مع قلة المعروض منها، مرجعًا سبب ارتفاع سعر الشبت والبقدونس والكزبرة إلى قلة الإنتاجية هذا العام، قائلًا: إن «ارتفاع درجات الحرارة دمرت محصول الشبت والبقدونس والكزبرة».

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق، فيتو

المحاصيل «اتحرقت على الأرض» متأثرة بارتفاع درجات الحرارة

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن الشبت والبقدونس والكزبرة مثلهم مثل الطماطم والكوسة والخيار الذين تأثروا بارتفاع درجات الحرارة ومات المحصول على الأرض قبل حصاده، فمحاصيل الشبت والبقدونس والكزبرة «اتحرقت على الأرض» فكبدت المزارعين خسائر كبيرة.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، فيتو

قلة المعروض السبب في ارتفاع أسعار البقدونس والشبت والكزبرة

وأضاف: أن ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس بسبب قلة المعروض منه؛ لأنه ببساطة لا يوجد شبت وبقدونس على غير العادة في الأراضي وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس والكزبرة في الأسواق، فيتو

موعد انخفاض أسعار البقدونس والشبت والكزبرة

وعن موعد انخفاض أسعار البقدونس والشبت والكزبرة، أشار «النجيب» إلى أن انخفاض سعر الكزبرة والشبت والبقدونس سيبدأ من منتصف شهر أكتوبر المقبل، مع بدء انخفاض درجات الحرارة، وطرح محاصيل العروات الجديدة.