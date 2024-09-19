استعدادات مهمة لاستقبال أبنائك للعام الدراسي الجديد (فيديو)

ساعات قليلة ويبدأ العام الدراسي الجديد، وتحرص الأمهات على الاستعدادات اللازمة لاستقبال الأبناء للعام الدراسي الجديد بكل نشاط وحماس.

وعادة ما يكون تنظيم مواعيد النوم والدراسة أولى هذه الاستعدادات ولكن يجب أن تهتم الأمهات بالاستعدادات النفسية للطلاب.

وقال الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي، إن هناك عدد من الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ليست جميعها تتعلق بالمواعيد والمذاكرة فقط بل هناك استعدادات نفسية يجب على الآباء والأمهات مراعاتها حفاظا على مستقبل الأبناء.

وأضاف حجازي، فى لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى أنه على الأمهات والآباء، تجنب الحديث تماما عن صعوبة المناهج أمام الأبناء حتى لا تنتقل أى طاقة سلبية لهم تجاه الدراسة، بل يجب طوال الوقت الحديث عن أن المناهج الجديدة متطورة وتساعدهم على العلم والمعرفة وبناء ذهنهم ما يساعدهم على التفوق في المستقبل لذا يجب دائما تشجيع الأبناء على المناهج.

وتابع: يجب على الأمهات أن تهيء المنزل لاستقبال العام الدراسى حيث الهدوء وضبط مواعيد النوم مع تقليل عدد ساعات تشغيل التلفاز والأجهزة الإلكترونية، وعلى الأم والأب مشاركة الصغار النوم المبكر والاستيقاظ المبكر لأنهم قدوة الصغار وكلما كان الأب والأم فى حالة نشاط صباحا كلما كان ذلك أكثر تحفيزا للنوم المبكر والاستيقاظ مبكرا للأبناء فى الدراسة.