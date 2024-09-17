الجيزة ترفع القدرات الاستيعابية للمدارس لاستقبال العام الجديد (صور)

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، مدرسة الفيروز الرسمية للغات بمدينة الفردوس بحدائق أكتوبر في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وأشار المحافظ خلال الافتتاح إلى أن المدرسة مقامة على مساحة 7380 م2، وتضم 42 فصلا تعليميًّا إلى جانب مساحات مخصصة للأنشطة والفعاليات، والتى تعد إضافة مميزة للمنظومة التعليمية فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لرفع القدرة الاستيعابية لمدارس المحافظة وتقليل الاغتراب بين قطاعاتها.



كما افتتح المحافظ أعمال التوسعة بمدرسة الأورمان الرسمية للتعليم الأساسى بالدقى والتى أضافت 17 فصلا جديدا لطاقة المدرسة الاستيعابية.



أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة سيد الشهداء الابتدائية بالعجوزة

كما افتتح محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة سيد الشهداء الابتدائية بالعجوزة، والتى تضمنت أعمال دهان وصيانة ودعم معامل المدرسة بالأجهزة والمعدات، واستحداث صالة للألعاب الرياضية، وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة ميت عقبة وشارع إبراهيم البعثي، من خلال منحة من الاتحاد الأوروبى، مفوضة إلى جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية للتنمية.



كما تابع المحافظ الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وصيانة 45 فصلا دراسيًّا بمدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، بضرورة المتابعة الدورية لكافة المنشآت والأبنية للحفاظ على أعمال التطوير والتأكد من الالتزام بجداول الصيانة الدورية وأعمال رفع الكفاءة لضمان تحقيق أقصى استفادة وتقليل الهدر.

رفع كفاءة محيط المدارس ومنع الإشغالات

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والجهات الأمنية لرفع كفاءة محيط المدارس ومنع الإشغالات استعدادا لبداية العام الدراسى.

رافق المحافظ كل من: هند عبدالحليم نائب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمهندس هشام زين العابدين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع الجيزة، ورؤساء أحياء العجوزة والدقى والعمرانية ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.