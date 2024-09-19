قبل بدء العام الدراسي الجديد، نصائح الهلال الأحمر للطلاب

مع قرب بدء العام الدراسي الجديد قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري، عدة نصائح لحماية التلاميذ ورعايتهم أثناء اليوم الدراسي.

وتضمنت النصائح ما يلي:

ضبط مواعيد النوم

التدريب على جدول النوم قبل بدء الدراسة بأسبوعين.

بدء تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ لتتناسب مع الجدول المدرسي.

تجنب المنبهات قبل النوم.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة في المساء.

أن يكون وقت النوم خاليًا من الأجهزة الإلكترونية والضوء الأزرق، فهذا يساعد الجسم على التكيف مع الروتين الجديد وتجنب الإرهاق.

نصائح للتعامل مع موجات الحر

كما نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري، عددًا من النصائح للتعامل مع موجات الحر تجنبًا للتعرض للإنهاك الحراري.

- ارتداء الملابس القطنية والابتعاد عن أي ملابس مصنوعة من ألياف صناعية في موسم الصيف، لأنها تسبب حرارة الجسم الشديدة، كما أنها تؤدي للشعور بالحكة.

- تجنب الأنشطة المجهدة.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة في المساء.

أن يكون وقت النوم خاليًا من الأجهزة الإلكترونية والضوء الأزرق، فهذا يساعد الجسم على التكيف مع الروتين الجديد وتجنب الإرهاق.

تجنب ممارسة الأنشطة المجهدة

والتمارين الرياضية التي تزيد من حرارة الجسم في النهار، حيث تكون الحرارة شديدة.

حماية الجسم من أشعة الشمس

يجب البقاء بعيدًا عن أشعة الشمس في الفترة التي تشتد خلالها وإن كنت مضطرًا لذلك فلتقي جسمك منها عن طريق ارتداء القبعة وتطبيق واقي الشمس.

كما قالت إن تشغيل تكييف السيارة أثناء توقف السيارة يؤدي إلى إنتاج أول أكسيد الكربون الذي يُعد غازًا ليست له رائحة أو لون.

- ينتج من عملية احتراق الوقود.

- يتسرب بكمية كبيرة من فتحات التكييف أثناء توقف السيارة.

- يتسرب بشكل كبير وقاتل أثناء سير السيارة حيث يحدث تسمم في الدم.

- عند خروج كميات كبيرة من أول أكسيد الكربون في الهواء يحل محل الأكسجين الموجود في خلايا الدم الحمراء.

- يؤدي إلى تلف خطير بالأنسجة أوحتى الوفاة.

- يجب على أي شخص يتعرض لغاز أول أكسيد الكربون استنشاق الهواء النقي وطلب المساعدة الطبية.