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أخبار مصر

وزير التعليم: مد فترة الدراسة بالعام الجديد وسد عجز المعلمين بنسبة 90%

سد عجز المعلمين
سد عجز المعلمين
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قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم مد فترة الدراسة بالعام الدراسي الجديد، حيث أن العام الدراسي الجديد سوف يبدأ مبكرا هذا العام، وتم زيادة عدد الأسابيع الدراسية من 23 أسبوعا حتى 33 أسبوعا.

وزير التعليم: سد العجز فى المعلمين بنسبة 90% استعدادا للعام الدراسي

وأشار الوزير، خلال لقاءه  مع صحفيو الملف، إلى أنه تم حل مشكلة العجز فى المعلمين بتعيين المعلمين الجدد، وأيضا السماح بالتعاقد بالحصة والسماح بالمعلمين الأساسيين بالعمل بالحصة مقابل 50 جنيها للحصة، وتم سد العجز بنسبة 90%، مشيرا إلى أنه طبيعى أول أسبوع فى الدراسة متوقع بعض المطالبات من نقل وتحويلات ولكن الوزارة مرتبة كل الأمور مع المدارس والقيادات فى المدارس والإدارات والمديريات.

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف أن يدرس لـ ١٥٠ طالبا في فصل مساحته من ٤٥ لـ ٥٠ مترا مربعا.

وزير التعليم: هدفنا نحل بالواقع وبالإمكانيات المتاحة ومش هنسيب ولادنا بالشكل ده


وأشار وزير التعليم، إلي أنه كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات، وذلك وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية قائلا:هدفنا نحل بالواقع وبالإمكانيات المتاحة ومش هنسيب ولادنا بالشكل ده.

وأضاف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت زيارة ١٥ محافظة، وعقد اجتماعات مع ٦ آلاف مدير مدرسة، و٢٥٠ مدير إدارة تعليمية.

وزير التعليم: عملنا اجتماعات لـ ٦ آلاف مدير مدرسة

وأكد وزير التربية والتعليم، انه تم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وإمكانياتها.

وأوضح أنه بلغت كثافات الطلاب في  معظم مدارس إدارات الجيزة ١٥٠ و١٦٠ طالبا في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين ٨٠ و٩٠ طالبا، وذلك في التعليم الحكومي.

العام الدراسي الجديد 

 

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 


ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

 

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