الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد القرنفل، يقوي المناعة ويحارب السرطان وأمراض القلب

القرنفل
القرنفل

فوائد القرنفل، القرنفل من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون لنكهته المميزة ويستخدم كتوابل وفى عمل الشاى والقهوة.

وفوائد القرنفل، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم كما يحتوى على مواد طبية تساعد في تسكين الآلام.

أهمية القرنفل 

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن القرنفل نبات عطري معروف بقيمته الطبية والغذائية، ويستخدم منذ العصور القديمة كعلاج طبيعي للعديد من الأمراض، ويحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، مثل الفيتامينات والمعادن، وله فوائد صحية كثيرة.

فوائد القرنفل 

فوائد القرنفل الصحية 

وأضاف السيد، أن من فوائد القرنفل التى تدفعنا لتناوله:-

  • القرنفل له خصائص محفزة لإنزيمات الجهاز الهضمي، مما يساعد على تحسين عملية الهضم، ويستخدم القرنفل تقليديًا في علاج مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والغثيان والغازات، ويمكن أيضًا أن يُستخدم كمسكن طبيعي لآلام المعدة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي القرنفل على الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم حركة الأمعاء.
  • يعتبر القرنفل مكون شائع في منتجات العناية بالفم مثل معاجين الأسنان وغسول الفم، حيث يحتوي على مادة الأوجينول التي تُستخدم كمطهر طبيعي وتُساعد في التخلص من البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة، كما يستخدم القرنفل لتخفيف آلام الأسنان بشكل طبيعي، حيث يمكن وضع حبة قرنفل على السن المتألم لتخفيف الألم بشكل مؤقت.
  • يحتوي القرنفل على مضادات أكسدة قوية، مثل فيتامين C، التي تلعب دور هام في تعزيز جهاز المناعة.
  • مضادات الأكسدة فى القرنفل تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم التي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.
  • يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.
  • القرنفل يستخدم في علاج بعض مشاكل الجهاز التنفسي، مثل السعال والربو.
  • تساعد خصائص القرنفل المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا في تخفيف التهابات الحلق وتنظيف مجرى الهواء، ويمكن غلي القرنفل مع الماء وشربه لتخفيف السعال وتسهيل التنفس.
  • يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، وهذا يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو المعرضين للإصابة به.
  • القرنفل يحتوي على مجموعة من المعادن، مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور، التي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة العظام وقوتها، وتناول القرنفل بانتظام قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة مع التقدم في العمر.
txt

فوائد اللبان الدكر، يعالج التهابات القولون التقرحي ويقوى المناعة

txt

فوائد الشيح، يحسن المزاج ويقوي المناعة ويحارب العدوى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

القرنفل فوائد القرنفل أهمية القرنفل فوائد القرنفل الصحية الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد الترمس، لمرضى السكري ولصحة قلبك ورشاقتك

فوائد الأشوجندا، تقلل التوتر والقلق وتحسن النوم وتقوى الذاكرة

فوائد الشوفان، يقوى المناعة والأعصاب ويعزز صحة القلب

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

انقلاب سيارة تحمل مصريين في درنة الليبية، والخارجية تقرر نقل الجثامين إلى أرض الوطن

تنبيه عاجل من التعليم للمديريات والمدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

الأهلي يستعد لإعلان إعارة يوسف سيد عبد الحفيظ

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-9-2024 ببداية التعاملات

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

ads

منوعات

المزيد

دراسة: الأرض ربما كانت تملك حلقة مثل زحل ذات يوم

جورجينا رودريجز تزور مدينتها وتحقق أحلام طفولتها الفقيرة (صور)

ماذا قالت ميلانيا ترامب عن عملها عارضة متعرية؟ (فيديو)

حارس جيرونا يرتكب خطأ "كارثيا" ويتسبب في خسارة فريقه أمام سان جيرمان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

رابط مباشر، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2024

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-9-2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

«رحلة 404».. قصة امرأة من القاهرة لـ مكة تتنافس على جوائز الأوسكار2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

دعاء ليلة الجمعة للأبناء مع بداية عام دراسي جديد

ما حكم الشرع في تلحين القرآن وتصويره تصويرا فنيا؟ رد حاسم من دار الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية