أسباب وأعراض النحافة عند الأطفال

النحافة عند الأطفال، النحافة من المشكلات الغذائية التى يعانى العديد من الصغار لأسباب عديدة وتحرص الأمهات على معرفة السبب لعلاجه سريعًا.

والنحافة عند الأطفال، للأسف تؤثر على نموهم وتركيزهم بشكل سلبي، لذا تحرص الأمهات على الاهتمام بعرض الصغار على طبيب مختص لمعرفة الأسباب وسرعة العلاج.

النحافة عند الأطفال

ويقول الدكتور أحمد البدوي اخصائي السمنة والعلاج الطبيعي: تعد مشكلة النحافة لدى الأطفال، هاجس يؤرق العديد من الأمهات، خاصة في حال كان الطفل لايُقبل على تناول أنواع معينة من الطعام، بالتالي لا يحصل على كفايته من السعرات الحرارية والفيتامينات، وغيرها من العناصر التي تضمن له نموًا سليمًا، في سن الطفولة الذي يُعد مرحلة حرجة، خاصة وأنها تشهد اتجاه النمو العقلي والجسدي للطفل، ويحتاج الأطفال في هذه الفترة إلى كميات متزايدة من الطاقة للسيطرة على عمليات النمو المختلفة ضمن الإطار السليم.

وأضاف البدوي: إذا لم يحصل الطفل على هذه الطاقة من الغذاء المتناول وبكميات كافية، فسنجده يُعاني من النحافة وفقدان الوزن، ولكن قد تكون هناك أسباب أخرى وراء فقدان الوزن لدى الأطفال، وهنا يفضل التوجه إلى الطبيب المختص لتحديد طبيعة المشكلة ومسبباتها.

النحافة عند الأطفال

أسباب النحافة عند الأطفال

وتابع: من أسباب النحافة عند الأطفال:

عادات غذائية خاطئة مكتسبة منذ الطفولة.

أسباب وراثية.

إتباع أنظمة غذائية خاصة لتخفيف الوزن والاستمرار بها إلى حد الوصول إلى النحافة ومن ثم عدم القدرة على استرجاع لوزن الطبيعي.

الإصابة ببعض الأمراض العضوية مثل: زيادة نشاط الغدة الدرقية، فقر الدم الشديد، وبعض أمراض الجهاز الهضمي التي تمنع امتصاص الطعام المهضوم، القيء المستمر أو الإسهال الشديد، الإصابة ببعض الأورام أو نتيجة لعلاجها.

بعض الأمراض النفسية مثل: الاكتئاب الشديد الذي يسبب فقد الشهية.

الهوس الذي يجعل المصاب به لا يشعر بالجوع.

أعراض النحافة عند الأطفال

وأوضح الدكتور أحمد البدوي، أن من أعراض النحافة عند الأطفال:-

الوجه الشاحب.

جفاف الجلد.

سقوط الشعر.

الهالات السوداء حول العين.

الصداع والدوخة.

سوء التغذية.

مشاكل هرمونية.

بعض الأمراض العضوية والنفسية.

وأوضح أخصائي السمنة، أن في حال كان الطفل نحيف القوام، لكنه نشيطًا ومتحركًا وحيويًا فإنه لا خوف عليه، أما في حال كان خاملًا بليدًا مريضًا ففي مثل هذه الحالة لابد من عرضه على طبيب، لأنه في الغالب سيكون هناك سبب مرضي أدى إلى حدوث النحافة.