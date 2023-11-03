النحافة من المشكلات التى تواجه العديد من الفتيات والشباب كثيرا حيث تؤثر على شكل الجسم ومناعته أيضا، وهى مشكلة يجب الإهتمام بعلاجها.

والنحافة أو مشكلة نقص الوزن لها مخاطر عديدة خاصة على الأطفال وأيضا لها أسباب عديدة، وعلاج هذه الأسباب يساعد فى علاج النحافة.

مخاطر النحافة على الصحة

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية، إن معظم الأشخاص يهملون علاج النحافة على الرغم من أنها لا تقل أهمية عن مخاطر السمنة وإهمال علاج النحافة يسبب مخاطر عديدة، منها:-

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ضعف في المناعة ما يجعل الجسم عرضة لأمراض عديدة دون مقاومة الجسم لها.

هشاشة العظام نتيجة ضعف التغذية.

الشعور بآلام في المعدة والإصابة بقرحة المعدة.

جفاف البشرة والبقع السوداء حول العين مع ظهور علامات الشيخوخة مبكرا.

نقص الحديد وفيتامين ج مما قد يؤدي إلى صعوبة إنتاج كرات الدم الحمراء وبالتالي الإصابة بفقر الدم.

النحافة تؤثر على المرأة الحامل وتؤثر على المرأة في فترة الرضاعة أيضا.

أسباب النحافة

وأضاف حلمى، أن من الأسباب التى تسبب الإصابة بالنحافة:-

- الإصابة بأمراض تؤثر على الجسم ووظائفه مثل مرض السكري أو اضطرابات الغدد

-الأمراض التي تسبب آلام شديدة في البطن تؤدي إلى فقدان المريض شهيته ومن ثم الإصابة بالنحافة.

- سوء التغذية يؤدي إلى النحافة وأيضا الابتعاد عن الأطعمة الصحية يسبب النحافة الشديدة وفقدان الشهية.

- التوتر والضغط العصبي يؤديان إلى الإصابة بالنحافة وهى من الأسباب الشائعة.

مخاطر النحافة وأسباب الإصابة بها وطرق العلاج، فيتو

نصائح مهمة تساعدك في علاج النحافة

وهناك بعض النصائح التي تساعد في علاج النحافة، منها:-

-تناول كمية كبيرة من البروتينات، حيث إنها تعمل على زيادة الوزن، وبناء الجسم، وتجديد الخلايا.

ـ الإكثار من تناول الأغذية التي تحتوي على الكربوهيدرات، والدهون المفيدة للجسم.

ـ التقليل من تناول الخضروات، والفواكه، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من السوائل التي يتخلص منها الجسم بسهولة، كما أن الشخص يشعر بالشبع بشكل أسرع عند تناولها.

ـ تجنب تناول السوائل قبل الوجبات، أو أثنائها، لأن ذلك يؤدي إلى الشبع بسرعة.

ـ تحديد مواعيد تناول الوجبات، وعدم إهمال ذلك.

ـ تجنب تناول الحلويات، والمشروبات الغازية قبل الوجبات، حيث إنها تفسد الشهية.