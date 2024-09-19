المجلس الأعلى للقضاء يعلن الجزء الثاني من الحركة القضائية لعام 2024-2025

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء 18 سبتمبر لسنة 2024، على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2024-2025.

وأضاف المجلس، أنه تم النظر في اعتراضات رجال القضاء عليه، وراعى المجلس الظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء، وانتهى إلى ما تضمنته الكشوف على أن تكون الترقيات اعتبارا من 30 يونيو 2024.