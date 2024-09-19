انفجرت بيد عناصر حزب الله في لبنان، ما هي أجهزة آيكوم؟

تفجيرات لبنان ، شهدت عدة مناطق في البلاد، بدءا من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى الجنوب مرورًا بالبقاع (شرقا) موجة تفجيرات ثانية طالت أجهزة اتصال لا سلكية من نوع "آيكوم".

واستشهد أمس 20 شخصا وأصيب 450 آخرون في لبنان إثر موجة تفجيرات ثانية ضربت أجهزة اتصالات لاسلكية كانت بحوزة عناصر من حزب الله.

جاء ذلك بعد يوم واحد من استشهاد 13 شخصا (بينهم 11 من عناصر حزب الله) وإصابة أكثر من 3000 آخرين بانفجارات أجهزة "بيجر" يستخدمها عناصر حزب الله في عدة مناطق في لبنان.

فماذا نعرف عن "ICOM"؟



أجهزة راديو "Icom" هي أجهزة اتصالات لاسلكية تُستخدم حاليًا في مجالات متنوعة، أغلبها مدنية.

وتختلف أنواعها بحسب الاستخدامات، والحاجة إليها، فمثلًا، هناك أجهزة يستخدمها الهواة يطلق عليها "راديو هام HAM"، الغرض منها إجراء اتصالات قصيرة المدى وبعيدة المدى، بحسب الموقع الإلكتروني لشركة "آيكوم" الأميركية، وهي فرع للشركة الأم التي تأسست عام 1964 في مدينة أوساكا اليابانية.

وتختص "آيكوم" بتصميم وهندسة وتصنيع معدات راديو الحالة الصلبة المدمجة، لاستخدماها في صناعة أجهزة الراديو.

ومنذ إنشائها، توسع خط إنتاج الشركة ليشمل معدات ومنتجات الاتصالات القائمة في الصناعات البحرية والطيران والهواتف البرية المتنقلة وأجهزة الاستقبال واسعة النطاق.

كما يُستخدم الجهاز في الاتصالات البريّة والبحرية والجوية.

وهيمنت شركة "آيكوم" على سوق أجهزة الراديو المحمولة للاتصالات الجوية، إذ تتيح للطيارين البقاء على اتصال مع برج المراقبة وتنفيذ مهامهم دون الحاجة لتشغيل المحرك.

كذلك، تعد أجهزة الراديو المثبتة داخل الطائرات من تخصصات "آيكوم" حيث تتميز أحدث سلسلاتها بسهولة الاستخدام والتكنولوجيا المتقدمة.

وبريًا، تستخدم منتجات "آيكوم" في النطاق العسكري والسلامة العامة، بالإضافة لأجهزة ثنائية الاتجاه تُستخدم في الأعمال اليومية كالمتاجر.

أما بحرًا، فيستخدم الكثير من البحّارة التجاريين ومالكي القوارب أجهزة الراديو البحرية من "آيكوم" لسهولة استخدامها. وتشمل هذه المعدات أجهزة إرسال واستقبال طويلة المدى (SSB) للاتصالات من السفينة إلى الشاطئ وأجهزة الاتصالات البحرية القصيرة المدى (VHF).

وتقدم بعض منتجات "آيكوم" خدمتي الإرسال والاستقبال بتقنية "VHF" التي تحتوي على نظام التعقّب "GPS" ونظام التحكم اللامركزي (DSC).

مقلدة



يشار إلى أن مسؤول في شركة صناعة أجهزة الراديو اليابانية "آيكوم"، كشف الأربعاء، أن أجهزة الراديو التي انفجرت في لبنان تبدو كمنتجات مقلدة وليست مصنوعة من قبل "آيكوم".

وقال راي نوفاك، وهو مدير المبيعات في قسم أجهزة الراديو للهواة في "آيكوم فرع أميركا"، في مقابلة، الأربعاء، مع وكالة أسوشيتد برس "أستطيع أن أؤكد لكم أن هذه الأجهزة ليست من منتجاتنا".

كما أوضح نوفاك أن "آيكوم" قدمت نموذج V82 من أجهزة الراديو ذات الاتجاهين منذ أكثر من عقدين، وتم إيقاف إنتاجه منذ فترة طويلة.