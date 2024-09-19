هل هناك علاقة بين مصرع رئيسي و"بيجر"؟، وكالة إيرانية تجيب

تفجيرات لبنان، علّقت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، على صور متداولة للقاء يجمع الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان العراقي المقال من منصبه محمد الحلبوسي في طهران، حيث يظهر بجانب رئيسي جهاز "البيجر" الذي تمكنت إسرائيل من اختراقه وتفجيره في لبنان.

وربطت بعض وسائل الإعلام العبرية وناشطون في إيران إمكانية أن يكون اغتيال رئيسي واستهداف طائرته الرئاسية شمال غربي إيران في 19 من مايو الماضي جاء نتيجة تفجير جهاز "البيجر".

وقالت الوكالة التابعة للحرس الثوري في تقرير لها بعنوان "ما هدف الصهاينة من تكرار ادعاء اغتيال رئيسي؟"، إنه "في أعقاب الحادث الإرهابي في لبنان، بدأت الحسابات الإلكترونية التابعة للنظام الإسرائيلي بنشر تقارير كاذبة للتأثير في الرأي العام داخل إيران".

وأضافت "أنه منذ يوم أول أمس الثلاثاء، وبالتزامن مع الحادث الذي شهده لبنان وأدى إلى قتل وإصابة المئات من الأشخاص في انفجار أجهزة البيجر، بدأت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإسرائيلي بتنفيذ عمليات نفسية واسعة ومنسقة للتأثير في آراء الجمهور في إيران".

تشويه سمعة المؤسسات الثورية

وأضافت: "في إحدى الحالات، نشر حساب على تويتر صورة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي وجهاز بيجر (أو ساعة) بجانبه، وألمح الحساب إلى أن الرئيس الإيراني السابق اغتِيل بتفجير جهاز النداء هذا".

واعتبر التقرير، الذي نشرته الوكالة الأمنية التابعة للحرس، "أن الهدف من هذه الأخبار الكاذبة في مثل هذه الأجواء هو في الواقع تشويه سمعة المؤسسات الثورية، والتقرير التفصيلي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة حول التحقيق في حادث تحطم المروحية الرئاسية، وفي الوقت نفسه بث الخوف في إيران، وخلق شعور باليأس في المجتمع الإيراني، وخلق أسباب للخلافات باستخدام الحسابات الفارسية وهي خطة تهدف في النهاية إلى إضعاف سلطة إيران".

بروتوكولات الحماية

وختم التقرير بأنه "وفقا للقواعد وبروتوكولات الحماية، يُفحص كل جهاز قبل استخدامه على هذا المستوى -خاصة من قبل الرئيس رئيسي- بشكل كامل ومن ناحية فنية"، مشيرًا إلى أن ادعاء الإسرائيليين "مثير للسخرية وكاذب".

وفي 29 من مايو، قالت هيئة الأركان المسلحة الإيرانية المعنية بالتحقيق بقتل رئيسي، إن "الفحوص واختبارات بقايا وأجزاء مروحية رئيسي وتوزيعها ومسافات الأجزاء المنفصلة عن الجسم الرئيسي، استبعدت وقوع انفجار تخريبي في أثناء الرحلة".

وأضاف التقرير أن "احتمالية استهداف المروحية بالأنظمة الهجومية والدفاعية والحرب الإلكترونية وخلق مجال مغناطيسي وليزر، فُحِصَت من قبل خبير، ولا يوجد أي تدخل للحالات المذكورة في وقوع الحادث، كما فُحِصَت أجزاء وأنظمة المروحية من قبل خبير، ولم تظهر أي علامات تخريب في الأجزاء والأنظمة".