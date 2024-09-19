الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أخرين في قصف الاحتلال لمنزل بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

حرب غزة ، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين الليلة، وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”،  استشهاد خمسة مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال لمنزل في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41,272، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95,551، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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مدينة غزة حرب غزة شارع الثلاثيني حي الصبرة قطاع غزة

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