الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الكاجو، يقوي العظام ويحمي من أمراض القلب وتحذير بشأن تناوله

فوائد الكاجو
فوائد الكاجو

فوائد الكاجو، الكاجو من المكسرات الشهيرة التي تباع بأسعار خيالية ورغم ذلك يُقبل عليها المواطنون لمذاقها المميز فهو يعتبر من التسالى الفاخرة.

وفوائد الكاجو، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على الدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول الكاجو 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الكاجو هو نوع من المكسرات المحببة لدى الكثيرين، ويعتبر إضافة غذائية قيمة إلى النظام الغذائي، ويعد الكاجو مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية الضرورية والفوائد الصحية المتعددة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لزيادة القيمة الغذائية للوجبات.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الكاجو 

وأضاف السيد، يحتوي الكاجو على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، فهو غني بفيتامينات B، مثل B1 (الثيامين) وB6 (البيريدوكسين)، التي تلعب دور هام في تعزيز وظيفة الدماغ وتحسين الحالة المزاجية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكاجو على معادن هامة مثل النحاس، الذي يعزز صحة الجهاز العصبي ويساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء، والماغنيسيوم، الذي يعزز صحة العظام ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

فوائد الكاجو للصحة 

فوائد الكاجو للصحة 

وتابع، أن من فوائد الكاجو التى تدفعنا لتناوله:-

  • يعتبر الكاجو مصدر ممتاز للدهون الصحية، خاصة الدهون الأحادية غير المشبعة، وهذه الدهون تلعب دور مهم في تحسين صحة القلب، حيث تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL وزيادة مستويات الكولسترول الجيد HDL.
  • الكاجو يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والفيتامين E، التي تساهم في حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الأمراض المزمنة.
  • يساعد الكاجو في إدارة الوزن بفضل محتواه من البروتين والألياف، البروتين يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام.
  • الألياف الغذائية تلعب دور في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركة الأمعاء، مما يقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك.
  • الكاجو قد يلعب دور في تحسين صحة العظام، فهو يحتوي على معادن مثل الماغنيسيوم والفوسفور التي تساهم في تقوية العظام والأسنان، كما أن تناول الكاجو بإنتظام يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام.

محاذير تناول الكاجو 

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن الكاجو فوائده عظيمة ومع ذلك، يجب تناول الكاجو بشكل معتدل نظرًا لمحتواه العالي من السعرات الحرارية، ويمكن إدراجه في النظام الغذائي كوجبة خفيفة صحية أو إضافته إلى السلطات والأطباق الرئيسية، مما يوفر فوائد غذائية متعددة دون الحاجة إلى الإفراط في تناوله.

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