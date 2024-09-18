انفجار نظام الطاقة الشمسية في عدد من المنازل جنوبي لبنان

أصيبت فتاة جراء انفجار نظام الطاقة الشمسية في منزل ذويها في بلدة المروانية في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

انفجار نظام الطاقة الشمسية في لبنان



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أنه تم انفجار نظام الطاقة في عدد من المنازل تزامنا مع انفجارات في مناطق عدة.

وفي السياق ذاته.. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن عددا من الأجهزة اللاسلكية نوع icom محمولة من فئة جديدة، غير أجهزة البيجر التى تم استهدافها أمس في كل البلاد انفجرت في أيادي حامليها وداخل المنازل مما تسبب في حرائق.

وأشارت الوكالة إلى أن دراجة نارية احترقت في إحدى بلدات قضاء صور جراء انفجار أحد الأجهزة.

استهداف أجهزة لاسلكية من فئة جديدة فى لبنان

ووفق قناة “الميادين” اللبنانية، أن هناك موجة ثانية من التفجيرات لأجهزة اتصالات لاسلكية من فئة جديدة، بعد يوم من تجفيرات البيجر التى شهدتها البلاد.

ولم تكشف القناة أو أي جهات لبنانية رسمية طبيعة تلك الأجهزة حتى الآن، باستثناء الإعلان عن الدفع بسيارت إسعاف إلى الضاحية الجنوبية التى تشهد الموجة الجديدة من التفجيرات.

وصرح مصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز": إن "الأجهزة التي انفجرت اليوم في لبنان هي أجهزة لاسلكية محمولة ومختلفة عن أجهزة "البيجر" التي انفجرت أمس".

وأضاف المصدر الأمني وفق "رويترز، أن "أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم تم شراؤها من قبل "حزب الله" قبل 5 أشهر".

تشهد لبنان حاليا في موجة ثانية من التفجيرات التى تستهدف أجهزة الـ بيجر، وشهدت عدة مناطق في البلاد هجمات مريبة وغير معروفة المصدر حتى الآن.

تشييع عناصر حزب الله شهداء تفجيرات البيحر

وتزامنت هذه الموجة من التفجيرات، مع تشييع عناصر من حزب الله قضوا أمس في الهجوم المتزامن الذي طال أجهزة نداء لاسلكية يستعملها مقاتلو الحزب.

تفجيرات الضاحية، فيتو

كما أشارت إلى انفجار أجهزة اتصالات في بعض المنازل، وأجهزة لاسلكية في السيارات وعلى بعض الدراجات النارية، تشبه إلى حد ما موجة التفجيرات التي وقعت الثلاثاء.

تفجيرات لبنان، فيتو

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أشارت فى تقرير لها، ان "إسرائيل نفذت عمليتها ضد حزب الله أمس الثلاثاء بإخفاء مواد متفجرة داخل دفعة جديدة من أجهزة النداء المصنوعة في تايوان والتي تم استيرادها إلى لبنان"، وفقًا لمسؤولين أميركيين وآخرين مطلعين على العملية.