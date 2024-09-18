سكرتير بني سويف يبحث شكوى أهالي نزلة المشارقة بإهناسيا من المياه الجوفية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اللواء سامي علام، السكرتير المساعد بـ محافظة بني سويف، بالإشراف المباشر على فحص ومعاينة شكوى بعض أهالي قرية نزلة المشارقة التابعة لمركز إهناسيا بـ بني سويف، والذين يعانون من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منازلهم وبعض شوارع القرية.

شكوى أهالي نزلة المشارقة بإهناسيا من المياه الجوفية

وتنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف في هذا الشأن، أشرف السكرتير العام المساعد على أعمال اللجنة والتي ضمت كلا من هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، والمهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، إلى جانب ممثلي الصرف الصحي والصرف المغطى والبيئة.

سكرتير بني سويف يلتقي أهالي نزلة المشارقة بمركز إهناسيا

وألتقى السكرتير العام المساعد عددًا من الأهالي الذين تقدموا بهذه الشكوى، معربين عن رغبتهم في الإسراع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، وتم القيام بجولة ميدانية تفقد خلالها المسؤولون مناطق تجمع المياه الجوفية في الشوارع والمنازل، وتم تحرير محضر معاينة تضمن تفاصيل المشكلة والمناطق المتضررة، تمهيدًا لرفع التقرير إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع بتنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي تنتظره القرية.

مشروعات البنية التحتية المتعلقة بالصرف الصحي والمياه الجوفية

تأتي هذه الجولة في سياق حرص محافظة بني سويف، على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بالصرف الصحي والمياه الجوفية، حيث تعد هذه القضايا من أهم أولويات القيادة التنفيذية بالمحافظة في إطار سعيها لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الريفية.