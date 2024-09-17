محافظ بني سويف يشهد حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، احتفالية تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2023/2024، التي نظتمها أمانة حزب مستقبل وطن ببني سويف، بمركز مؤتمرات جامعة بني سويف، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية.

احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية ببني سويف

حضر الاحتفالية النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزب: علي بدر، مرفت ميشيل، حنان سليمان، محمد رجب، محمد سيد كامل، والدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بالحزب ببني سويف وتوني عثمان، أمين مساعد الحزب ببني سويف، وهاني رجائي وكيل مديرية التربية والتعليم، إلى جانب قيادات تربوية، وجمع كبير من أولياء الأمور الذين حضروا لمشاركة أبنائهم فرحة التفوق.

محافظ بني سويف بإحتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

وفي كلمته قدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التهنئة للطلاب المكرمين، مشيرًا إلى أن هذا التفوق ليس مجرد نتيجة جهد فردي للطلاب، بل هو ثمرة تعاون وجهد مشترك بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، الذين قدموا الدعم اللازم للطلاب في كافة المراحل الدراسية مؤكدا على أن العلم هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل مشرق للوطن، داعيًا الطلاب إلى الاستمرار في تحقيق النجاح والتفوق والعمل بجدية لتطوير أنفسهم والاستفادة من الفرص التي تقدمها الدولة لدعمهم في مسيرتهم التعليمية.

كما أشاد المحافظ بجهود جميع القطاعات التعليمية في المحافظة والتي تسهم في خلق بيئة تعليمية ملائمة لتحفيز الطلاب على الإبداع والابتكار، مؤكدًا أن تفوق هؤلاء الطلاب يأتي كنتيجة مباشرة لتلك الجهود، ولفت إلى أهمية تعزيز روح المثابرة والعمل الدؤوب في الأجيال القادمة، مشددًا على أن الدولة تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع التعليم على رأس أولوياتها لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، حيث يعد التعليم حجر الزاوية في بناء الأمم ونهضتها.

احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية ببني سويف

أمين مستقبل وطن يهنئ اولياء أمور اوائل الثانوية ببني سويف

فيما عبّر النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، عن فخره واعتزازه بالطلاب المتفوقين، وقدم لهم التهنئة ولأولياء أمورهم الذين كان لهم الدور الكبير في مساندة أبنائهم لتحقيق هذا النجاح، مؤكدا على أن حزب مستقبل وطن يعمل بشكل دائم على دعم التعليم في المحافظة، وأن تكريم المتفوقين هو جزء من رؤية الحزب لدعم التعليم وتحفيز الأجيال الصاعدة على مواصلة التفوق والنجاح.

من جانبه، أعرب وكيل مديرية التربية والتعليم عن شكره وتقديره لمحافظ بني سويف لحرصه الدائم على تكريم الطلاب المتفوقين، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يمثل دافعًا كبيرًا للطلاب لمواصلة الاجتهاد والتفوق في حياتهم الدراسية والمهنية، مؤكدا على أن القطاع التعليمي في بني سويف يولي أهمية قصوى لدعم التفوق والتميز، وأن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تمكن الطلاب من تحقيق أهدافهم. وأشاد بالدور الكبير للمعلمين والإداريين في المدارس الذين يعملون بجهد لتقديم أفضل ما لديهم للطلاب، ما ينعكس إيجابيًا على مستوى التحصيل العلمي في المحافظة.

احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية ببني سويف

وعبر أولياء أمور الطلاب الأوائل عن سعادتهم الكبيرة بهذا التكريم، معربين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ بني سويف وقيادات التعليم بالمحافظة، مؤكدا أن هذا التكريم يمثل لحظة فخر لهم ولأبنائهم، وأنه يعكس اهتمام الدولة بالتعليم وبالطلاب المجتهدين، وأن هذا الاحتفال سيبقى محفورًا في ذاكرة أبنائهم وسيحفزهم لمواصلة مسيرة النجاح والتميز.

تخللت الاحتفالية بعض الفقرات الفنية والغنائية التي قدمها الطلاب، والتي أضفت أجواء من البهجة والسعادة على الحضور. وقد أبدع الطلاب في تقديم فقرات متنوعة تمزج بين الفن والثقافة، ما يعكس تنوع مواهبهم وقدرتهم على الابتكار والإبداع.، وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم الطلاب الأوائل وتسليمهم شهادات التقدير والهدايا، التي قدمها لهم محافظ بني سويف، والنائب حسام العمدة.