الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة لاعب كاراتيه سقط من أعلى منزل تحت الإنشاء ببني سويف

الطفل احمد عادل جوهر
الطفل احمد عادل جوهر

شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، وفاة الطفل "أحمد عادل جوهر" 13 عاما، لاعب كاراتيه، إثر سقوطه من أعلى منزل تحت الإنشاء مدينة سمسطا.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بنى سويف بلاغًا يفيد بسقوط لاعب كاراتيه، من علو منزل تحت الإنشاء بمدينة سمسطا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى.

 

الطفل احمد عادل جوهر

 

تفاصيل وفاة لاعب كاراتيه ببني سويف

واستقبل  مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، أحمد عادل" 13 عامًا، لاعب كاراتيه، وبه اشتباه نزيف بالمخ، وكدمات متفرقة، ادعاء سقوط من علو، وأثناء عمل الإسعافات الأولية اللازمة له لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وقال أحد الأهالى، إنه أثناء لهو الطفل بصحبة أصدقائه، في منزل تحت الإنشاء بالقرب من منزل أسرته، بمدينة سمسطا، سقط من الطابق الرابع، وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

لجنة فحص سيارات المعاقين تواصل عملها في بني سويف

إصابة شابين في تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

إصابة شابين في تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي ببني سويف

طبيبة قبطية توزع حلوى المولد على المرضى ببني سويف

ضبط خريجة تنتحل صفة طبيب نفسي ببني سويف

لجنة فحص سيارات المعاقين تواصل عملها في بني سويف

نائب محافظ بني سويف: نركز على توحيد الجهود الخيرية لخدمة 225 قرية

محافظ بني سويف: الرئيس السيسي وضع الشباب في صدارة أولوياته

جامعة بني سويف تعلن مواعيد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أمام قرية الكوم الأحمر ببني سويف

الأكثر قراءة

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

بعد إخلاء سبيله، أحمد فتوح يصل نادي الزمالك للمشاركة في مران الفريق

إحالة سفاح الغربية إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة قتل 5 سيدات

أول قرار من الاهلي بعد إعلان موعد احتفالية الدوري

أسعار الأدوات المدرسية بـ"أهلا مدارس" في فيصل، اللانش بوكس بـ 60 جنيها (صور)

الملك عبدالله: جاهزون للرد بحسم على أية محاولات للمساس بسيادة الأردن

ads

منوعات

المزيد

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، والبرتقال يرتفع جنيهين

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، سعيد بن زيد "بشره النبي بالجنة وضرب بسهمه في بدر"

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية