وفاة لاعب كاراتيه سقط من أعلى منزل تحت الإنشاء ببني سويف

شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، وفاة الطفل "أحمد عادل جوهر" 13 عاما، لاعب كاراتيه، إثر سقوطه من أعلى منزل تحت الإنشاء مدينة سمسطا.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بنى سويف بلاغًا يفيد بسقوط لاعب كاراتيه، من علو منزل تحت الإنشاء بمدينة سمسطا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى.

الطفل احمد عادل جوهر

تفاصيل وفاة لاعب كاراتيه ببني سويف

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، أحمد عادل" 13 عامًا، لاعب كاراتيه، وبه اشتباه نزيف بالمخ، وكدمات متفرقة، ادعاء سقوط من علو، وأثناء عمل الإسعافات الأولية اللازمة له لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال أحد الأهالى، إنه أثناء لهو الطفل بصحبة أصدقائه، في منزل تحت الإنشاء بالقرب من منزل أسرته، بمدينة سمسطا، سقط من الطابق الرابع، وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.