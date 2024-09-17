إصابة شابين في تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي ببني سويف

أصيب شابان في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء أمس الإثنين، إثر تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، أمام قرية النويرة بطريق «إهناسيا ـ بني سويف» ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، امام قرية النويرة بطريق «اهناسيا ـ بني سويف» بدائرة مركز شرطة أهناسيا، ونتج عن الحادث إصابة شابين.

وعلى الفور انتقلت سيارتي إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هما: محمد علي سيد، 35 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن والساق اليمنى، ومحمود جمال محمود، 26 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر والساق اليسرى.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى اهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور عبد الله اسامة، مدير عام المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.

