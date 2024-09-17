الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شابين في تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي ببني سويف

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب شابان في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء أمس الإثنين، إثر تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، أمام قرية النويرة بطريق «إهناسيا ـ بني سويف» ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.

 

بلاغ حادث سير ببني سويف 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي، امام قرية النويرة بطريق «اهناسيا ـ بني سويف» بدائرة مركز شرطة أهناسيا، ونتج عن الحادث إصابة شابين.

 

وعلى الفور انتقلت سيارتي إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هما: محمد علي سيد، 35 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن والساق اليمنى، ومحمود جمال محمود، 26 عاما، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر والساق اليسرى.

 

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى اهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور عبد الله اسامة، مدير عام المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة.
 

لجنة فحص سيارات المعاقين تواصل عملها في بني سويف

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أمام قرية الكوم الأحمر ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف اسعاف بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف تعليم بني سويف

مواد متعلقة

طبيبة قبطية توزع حلوى المولد على المرضى ببني سويف

ضبط خريجة تنتحل صفة طبيب نفسي ببني سويف

لجنة فحص سيارات المعاقين تواصل عملها في بني سويف

نائب محافظ بني سويف: نركز على توحيد الجهود الخيرية لخدمة 225 قرية

محافظ بني سويف: الرئيس السيسي وضع الشباب في صدارة أولوياته

جامعة بني سويف تعلن مواعيد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أمام قرية الكوم الأحمر ببني سويف

العلاج بالمجان لـ1127 مريضًا في قافلة طبية بمركز الفشن في بني سويف

الأكثر قراءة

محامي أحمد فتوح يكشف خطوة اللاعب المقبلة وقيمة الدية الشرعية

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

لحظة تصادم مقطورتين واشتعال الحريق بإحداهما في الطريق الأوسطي (فيديو وصور)

محامي نقض يكشف تطورات قضية أحمد فتوح لاعب الزمالك

تحطم مروحية رئيس زيمبابوي بسبب عطل فني

طارق الشناوي يعلق على أزمة الهضبة مع عمرو مصطفى (فيديو)

أبرز المشاهير المتهمين بالقتل الخطأ وتأثيره على حياتهم الفنية والرياضية.. أحمد فتوح يدهس مواطنا تحت تأثير المخدر.. عباس أبو الحسن وعصام صاصا «بالقائمة».. وعقوبات بالحبس تنتظرهم

إثيوبيا تغلق باب الحوار، تصريح مستفز لنظام آبى أحمد حول سد النهضة

منوعات

المزيد

من مشاهير الإنترنت، قصة أنثى فرس نهر يتابعها الملايين فى تايلاند (صور)

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم رجوع المسافر فى المنام وعلاقته بزوال الهم والحزن

المزيد
الجريدة الرسمية