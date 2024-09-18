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محافظات

محافظ بني سويف يطمئن على 21 مصابا بحادث انقلاب سيارة بطريق الضبعة

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم والدكتورة جاكلين عاز

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على الحالة الصحية لبعض المصابين الذين  تعرضوا "أمس الثلاثاء" لاصابات على اثر حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة على طريق الضبعة الكيلو 110 اتجاه القاهرة أدى لاصابة عدد 21 مصاب من بينهم  8 مصابين من بني سويف، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 

محافظ بني سويف يطمئن على المصابين

 

واطمأن المحافظ خلال الاتصال التليفوني الذي جرى "صباح اليوم" مع  محافظ البحيرة على أن كل المصابين يتلقون الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وأن الاصابات معظمها عبارة عن جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأن المصابين من بني سويف منهم 6 خرجوا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، و2 مصابين يتلقون الرعاية الطبية بالعناية المركزة وحالتهم الصحية مستقرة.

وتوجه محافظ بني سويف بالشكر لمحافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر وأثنى على الطاقم الطبي بالمستشفى وطاقم الاسعاف، مشيدا بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، وحصول كل المصابين على الرعاية الطبية اللازمة كما وجه المحافظ مسؤولي الصحة ببني سويف بالتواصل المستمر مع مسؤولي الصحة بالبحيرة للاطمئنان على باقي الحالات التي لم تخرج من المستشفى وابلاغه بكل المستجدات.

 

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