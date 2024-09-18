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حوادث

بلاغ جديد للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني

التيجاني، فيتو
التيجاني، فيتو

تقدم عمرو عبد السلام المحامي ببلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني وشهرته  صلاح الدين التيجاني لتأسيسه جماعة دينية على خلاف أحكام القانون، أطلق عليها الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة ونشر أفكاره المغلوطة والمتطرفة تحت ستار الدين.


وجاء في البلاغ: إن الشيخ صلاح الدين التيجاني، أسس جماعة دينية على خلاف أحكام القانون بقصد نشر المذهب الشيعي في مصر أطلق عليها “الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة” وأنشأ مقرا لقيادة تلك الجماعة بحي إمبابة بمحافظة الجيزة أطلق عليه "الزاوية التيجانية".

وأشار البلاغ إلى أنه منذ قيام المبلغ ضده بتأسيس تلك الجماعة الدينية وقد عكف على بث ونشر أفكاره المغلوطة والمتطرفة تحت ستار الدين، وذلك من خلال قيامه بإنشاء موقع رسمي على الشبكة المعلوماتية الدولية تحت مسمى سماحة الامام صلاح الدين التيجاني، وذلك لبث وإذاعة الدروس والخطب والندوات العامة المرئية والصوتية وعرضها علي الجمهور، فضلا عن قيامه بنشر المئات من التدوينات عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البلاغ أن تلك الأفكار والتدوينات تضمن جميعها بث أفكاره المتطرفة والمغلوطة علي الجماهير بقصد إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع وزعزعة عقيدته الوسطية للنيل من الدين الإسلامي وإهدار ثوابته ومصادره تحت ستار الدين بالمخالفة الصارخة للثوابت الدينية والكتاب والسنة المطهرة وما استقر عليه أهل العلم والجماعة بهدف الإساءة للدين الإسلامي وازدرائه الأمر الذي أثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مما حدا بالطريقة التيجانية في مصر إلى إصدار بيان  للرأي العام أوضحت خلاله أنه المبلغ ضده معزول عن أي مسمى تابع للطريقة التيجانية  في مصر منذ عام 2017  واتهامه بانتحال صفة العلماء وأنه يزعم لنفسه الدرجة العليا.
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