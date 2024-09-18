بلاغ جديد للنائب العام ضد صلاح الدين التيجاني

تقدم عمرو عبد السلام المحامي ببلاغ للنائب العام ضد صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني وشهرته صلاح الدين التيجاني لتأسيسه جماعة دينية على خلاف أحكام القانون، أطلق عليها الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة ونشر أفكاره المغلوطة والمتطرفة تحت ستار الدين.



وجاء في البلاغ: إن الشيخ صلاح الدين التيجاني، أسس جماعة دينية على خلاف أحكام القانون بقصد نشر المذهب الشيعي في مصر أطلق عليها “الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة” وأنشأ مقرا لقيادة تلك الجماعة بحي إمبابة بمحافظة الجيزة أطلق عليه "الزاوية التيجانية".

وأشار البلاغ إلى أنه منذ قيام المبلغ ضده بتأسيس تلك الجماعة الدينية وقد عكف على بث ونشر أفكاره المغلوطة والمتطرفة تحت ستار الدين، وذلك من خلال قيامه بإنشاء موقع رسمي على الشبكة المعلوماتية الدولية تحت مسمى سماحة الامام صلاح الدين التيجاني، وذلك لبث وإذاعة الدروس والخطب والندوات العامة المرئية والصوتية وعرضها علي الجمهور، فضلا عن قيامه بنشر المئات من التدوينات عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.