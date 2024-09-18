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سياسة

بعد اتهامه بالتحرش، من هو الشيخ صلاح الدين التيجانى؟

صلاح الدين التيجانى،فيتو
صلاح الدين التيجانى،فيتو

شهدت الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا حول الشيخ صلاح الدين التيجاني، أحد أبرز شيوخ الطريقة التيجانية في مصر، بعد اتهام فتاة تدعى «خديجة.خ» له بالتحرش الجنسي بها، وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الشيخ صلاح الدين التيجاني يتمتع بشعبية كبيرة بين مريديه.
 

 

تفاصيل اتهام التيجاني بالتحرش


بدأت القصة عندما اتهمت خديجة، وهي مهندسة معمارية تقيم في روسيا، الشيخ التيجاني بإرسال صورة إباحية لها عبر الدردشة الخاصة على فيسبوك، في منشور لها على حسابها الشخصي، عبرت عن صدمتها من تصرفات الشيخ الذي كان يعتبره عائلتها مقربًا، وكتبت: «دمر حياتي وما زلت أتعافى من الصدمات التي سببها لي»، مشيرة إلى أنها أخبرت عائلتها عدة مرات عن خطورة الوضع مع الشيخ، لكنهم استمروا في متابعته بشكل أعمى.


بعد اتهامه بالتحرش.. من هو صلاح الدين التيجاني «شيخ المشاهير»؟

من هو صلاح الدين التيجاني؟


صلاح الدين التيجاني، هو صلاح الدين محمود أبو طالب التيجاني، فقيه ومحدث ومقرئ، وله العديد من المؤلفات في مختلف علوم الشريعة الإسلامية والتصوف.
ولد صلاح الدين التيجاني، يوم الخميس 25 من شهر ذي القعدة سنة 1377 هـ، الموافق 12 من يونيو سنة 1958 م، بحي السيدة زينب بالقاهرة، وكان أحد شيوخ الطريقة التيجانية بمصر، حتى أصدر الشيخ محمد الحافظ التيجاني في عام 2000، قرارًا بفصله بسبب محاولاته المتكررة الانقلاب عليه وأخذ الطريقة منه.
 

فصله من الطريقة التيجانية

 

عقب فصله من الطريقة التيجانية، أسس الشيخ صلاح الدين التيجاني، الزاوية التيجانية بمدينة إمبابة في محافظة الجيزة، وأعلن تدشين الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة، وقدم أوراقها إلى مشيخة الطرق الصوفية، طالبًا اعتمادها.
ومن جانبه رفض أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، اعتماد الطريقة الصلاحية التيجانية الجديدة، بسبب ما وصفوه بـ مخالفة صلاح الدين التيجاني، الأعراف والتقاليد الصوفية، وطالبوه بالاعتذار لشيخ الطريقة التيجانية، والعودة إليها، ولكن صلاح الدين التيجاني، رفض الامتثال لمطالب المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
 

 

صلاح الدين التيجاني.. شيخ المشاهير


يُعد صلاح الدين التيجاني، شيخًا للمشاهير، أمثال: فيفي عبده، وسمية الخشاب، وأحمد سعد، وعلاء مرسي، ونشوى مصطفى، وحجاج عبد العظيم، والكاتب عمر طاهر.
ويقول البعض إن الشيخ صلاح الدين التيجاني، كان سببًا رئيسيًا في زواج الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب خاصة وأن الفنانة سمية الخشاب، أكدت في ذلك الوقت أن هناك روحانيات مشتركة تجمعها بالفنان أحمد سعد بسبب اتباعهما للشيخ صلاح الدين التيجاني.
 

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