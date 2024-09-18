أفكار للانش بوكس، أفضل أطعمة يمكن أن يتناولها الأطفال خلال اليوم الدراسي

أفضل أطعمة يمكن أن يتناولها الأطفال خلال اليوم الدراسي، هي التي تحتوي على مغذيات طبيعية، ويمكنها أن تدعم طاقتهم وتركيزهم، خلال اليوم الدراسي، ولذلك لا بد من اختيار الأطعمة المناسبة في هذه الفترة بعناية.



أفضل أطعمة يمكنك أن يتضمنها اللانش بوكس



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فترة اليوم الدراسي تتطلب تغذية متوازنة ومغذية لضمان أداء الأطفال بأفضل شكل. من خلال تضمين اللانش بوكس الفواكه والخضروات الطازجة، المكسرات والبذور، الزبادي، الحبوب الكاملة، البيض، والمشروبات الصحية، وهو ما تستعرضه الدكتورة مروة في السطور التالية:

اللانش بوكس

الفواكه الطازجة

تعتبر الفواكه الطازجة من أفضل الخيارات لتناولها بين الوجبات. الفواكه مثل التفاح والموز والبرتقال والفراولة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. تحتوي الفواكه على مضادات الأكسدة التي تدعم الجهاز المناعي وتحافظ على صحة الجلد. بالإضافة إلى ذلك، توفر الفواكه طاقة سريعة وسهلة الهضم، مما يساعد الأطفال على البقاء نشطين ومركّزين طوال اليوم.



الخضروات الطازجة

الخضروات مثل الجزر والخيار والفلفل الملون يمكن أن تكون وجبة خفيفة صحية. تحتوي الخضروات على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف، بالإضافة إلى أنها قليلة السعرات الحرارية. الألياف الموجودة في الخضروات تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزز الشعور بالشبع، مما يساعد الأطفال على تجنب تناول الوجبات الثقيلة وغير الصحية.

المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز والجوز والبذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان هي مصادر رائعة للبروتين والدهون الصحية. توفر المكسرات والبذور طاقة طويلة الأمد وتعزز التركيز والقدرة على التعلم. كما أنها تحتوي على أحماض دهنية أوميجا-3 التي تدعم صحة الدماغ وتعزز الأداء العقلي. من المهم التأكد من تقديم المكسرات بشكل مناسب للأطفال لتجنب خطر الاختناق.

الزبادي

الزبادي هو خيار ممتاز كوجبة خفيفة خلال اليوم الدراسي، حيث يحتوي على البروتين والكالسيوم، بالإضافة إلى البكتيريا النافعة التي تعزز صحة الأمعاء. يمكن أن يكون الزبادي مفيدًا لتحسين عملية الهضم ودعم النمو الصحي للعظام. يمكن إضافة بعض الفواكه الطازجة أو العسل للزبادي لجعلها أكثر جذبًا للأطفال.

أطعمة مفيدة للانش بوكس





الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني توفر كميات كبيرة من الألياف والفيتامينات والمعادن. يمكن تحضير الشوفان كوجبة خفيفة أو وجبة إفطار، مما يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة ثابتة طوال اليوم. الألياف في الحبوب الكاملة تعزز الشعور بالشبع وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

البيض

البيض هو مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، وهو مهم لنمو العضلات وصحة الدماغ. يمكن تقديم البيض المسلوق أو المقلي بشكل صحي كوجبة خفيفة أو جزء من وجبة كاملة. البروتين في البيض يساعد في تحسين التركيز ويعزز الطاقة.

المشروبات الصحية

الماء هو الخيار الأفضل للحفاظ على الترطيب طوال اليوم. يمكن أيضًا تقديم العصائر الطبيعية غير المحلاة أو الحليب كجزء من وجبة خفيفة. تعتبر هذه المشروبات مفيدة لترطيب الجسم وتوفير العناصر الغذائية الأساسية، ولكن يجب تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة التي تحتوي على السكر الزائد.