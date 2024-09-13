أهمها الثوم، 9 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم

الأطعمة الغنية بـالعناصر الغذائية تشمل المغذيات الدقيقة والكبيرة المفيدة، مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين والألياف والدهون الصحية، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية

يمكنك دعم الصحة العامة من خلال اختيار الأطعمة التي تحتوي على أكبر كمية وتنوع من العناصر الغذائية، لا يوجد طعام واحد يوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لذا فإن النظام الغذائي المتنوع أكثر تغذية، وفقًا لموقع “Healthline”.

أولًا، يحتاج الشخص إلى الحد من أو تجنب الأطعمة المصنعة والتي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ولكن قيمتها الغذائية قليلة، وبعضها يزيد من الالتهاب ويؤثر سلبًا على الصحة.

بعد ذلك، البدء بإضافة الأطعمة المغذية إلى خطة، وتحتوي الأطعمة التى نستعرضها اليوم على عناصر غذائية مفيدة قد:

تقليل الالتهاب

تقليل الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا الذي يمكن أن يساهم في الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى

تساعد في تنظيم وظائف الجسم الأساسية مثل الهضم

تدعم وظائف الأعضاء الصحية

تقلل من خطر الإصابة بالأمراض أو تساعد في إدارتها، مثل مرض السكري من النوع 2 والخرف.

سمك السلمون

الأسماك الزيتية، مثل سمك السلمون، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مغذيات أساسية مما يعني أنه لا يمكن الحصول عليها إلا من الأطعمة، وتحتاج كل خلية في الجسم إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي ضرورية للعمل الصحيح لـ:

الدماغ

العينان

القلب

الأوعية الدموية

الرئتان

الجهاز المناعي

الجهاز الصماء

تحتوي حصة 100 جرام من سمك السلمون البري الأطلسي على حوالي 2.2 جرام (جم) من أحماض أوميجا 3 و25.4 جرام من البروتين الحيواني عالي الجودة، كما يوفر الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم وفيتامينات ب.

السردين

السردين سمك صغير وزيتي يمكن تناوله بالكامل، بما في ذلك الأعضاء والعظام والأجزاء المغذية الأخرى، ويحتوي على القليل من كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم تقريبًا.

مثل الأسماك الدهنية الأخرى، فهي أيضًا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب.

بالإضافة إلى ذلك، فهي منخفضة الزئبق مقارنة بالأسماك الأكبر حجمًا.

الكرنب

الكرنب هو نبات أخضر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة والعديد من المركبات النشطة بيولوجيًا، وتحتوي الفصيلة الصليبية مثل الكرنب والملفوف أيضًا على مركبات مقاومة للسرطان.

يوفر فيتامينات سي، أ، ك، ب6، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنجنيز. تحتوي الحصة الواحدة من الكوب على 9 سعرات حرارية فقط.

الأعشاب البحرية

هناك العديد من أنواع الأعشاب البحرية وطرق استخدامها في الطعام، على سبيل المثال يستخدم نوري لتغليف السوشي.

توفر الأعشاب البحرية معادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز، كما أنه غني باليود، وهو معدن يستخدمه الجسم لصنع هرمونات الغدة الدرقية.

تشير بعض الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات إلى أن السكريات المتعددة والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الأعشاب البحرية قد يكون لها أيضًا خصائص مضادة للأكسدة، وهذا يعني أنها قد تساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي، الذي يساهم في الالتهابات وغيرها من المشكلات الصحية.

الثوم

الثوم لذيذ وصحي، إنه مغذي للغاية ويحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا لها خصائص مؤكدة في مكافحة الأمراض.

يوفر الثوم الفيتامينات والمعادن الآتية:

فيتامينات سي

ب1، ب6

الكالسيوم

البوتاسيوم

النحاس

المنجنيز

السيلينيوم

الأليسين، وهو مركب كبريتي

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، تشير بعض الأدلة إلى أن الأليسين والثوم قد يساعدان في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال:

خفض ضغط الدم

خفض الكوليسترول الكلي والضار LDL

رفع الكوليسترول الجيد HDL

كما ارتبط تناول كميات كبيرة من الخضروات من عائلة الثوم بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي.

المحار

المحار والمحاريات والأسقلوب وبلح البحر هي أنواع من المحار التي يمكن أن تكون مغذية للغاية. فهي غنية جدًا بالعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين ب 12 والزنك.

المحار مصدر جيد لفيتامينات ب، وخاصة فيتامين ب 12، كما أنها توفر فيتامين ج والبوتاسيوم والسيلينيوم والحديد.

البطاطس

البطاطس مصادر جيدة للبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والنحاس والمنجنيز، كما أنها تحتوي على فيتامين ج ومعظم فيتامينات ب، وإذا تم أكلها بقشورها، فإنها توفر مصدرًا جيدًا للألياف.

البطاطس هي طعام عالي الشبع وتوفر النشا المقاوم، مما يجعلها مرضية ومشبعة، وتشير بعض الأبحاث إلى أنها قد تكون أكثر إشباعًا من الأطعمة الأخرى عالية الكربوهيدرات، مثل الأرز أو المعكرونة، ويمكن أن يساعد هذا الأشخاص على إدارة وزنهم، حيث يقل احتمال تناولهم للوجبات الخفيفة بعد تناول البطاطس.

الكبدة

تتمثل إحدى وظائف الكبد في تخزين العناصر الغذائية المهمة لبقية الجسم، كغذاء، يجعل هذا الكبد الحيواني مغذي للغاية.

تحتوي حصة 3.5 أونصة (100 جرام) من كبد البقر على كميات كبيرة من:

فيتامين ب12

فيتامين ب5 وفيتامين ب6 والنياسين وحمض الفوليك

فيتامين ب2

فيتامين أ

النحاس

الحديد والفوسفور والزنك والسيلينيوم

بروتين حيواني عالي الجودة

يعد تناول الكبد مرة واحدة في الأسبوع طريقة جيدة لضمان الحصول على كميات مثالية من هذه العناصر الغذائية الحيوية.

التوت

توفر العديد من التوت مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة.

يحتوي التوت الأزرق، على سبيل المثال، على الأنثوسيانين والبوليفينول الأخرى، وتشير بعض الأبحاث إلى أن هذه المركبات يمكن أن تعبر حاجز الدم في الدماغ ولها وظيفة وقائية للأعصاب.

تشمل التأثيرات الصحية المحتملة للتوت الأزرق ما يلي:

تحسينات في التفكير والمزاج

تعزيز وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وهو أمر ضروري لتدفق الدم الصحي، كما هو الحال في هذه الدراسة للأشخاص بعد انقطاع الطمث الذين يعانون من انخفاض هرمون الاستروجين وارتفاع ضغط الدم

تثبيط نمو الخلايا السرطانية