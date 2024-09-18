الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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حوادث

إحالة راكب أجنبي للجنايات لحيازته 1000 قرص مخدر بمطار القاهرة

إحالة راكب أجنبي
إحالة راكب أجنبي لحيازته 1000 قرص مخدر بمطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بإحالة راكب أجنبي ضُبط بحوزته 1000 قرص مخدر في مطار القاهرة؛ لمحكمة الجنايات.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على لجنة الخط الأخضر تبين أن أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية يحوز مواد غريبة وبسؤاله أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أجسام غريبة.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، تم ضبط 1000 قرص مخدر
تم التحفظ على الراكب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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نيابة النزهة مطار القاهرة اللجنة الجمركية النيابة العامة

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