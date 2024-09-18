حيثيات سجن سائق أوبر المتهم بالتعدي على فتاة التجمع 15 سنة.. الجاني بيت النية للاعتداء جنسيًا على المجني عليها وأصابها بسلاح أبيض

أودعت محكمة جنايات مستأنف التجمع حيثيات حكمها بمعاقبة سائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع "نبيلة عوض" بالسجن المشدد 15 عامًا.

المتهم انتوي التعدي جنسيا علي المجني عليها

وجاء في الحيثيات أنه إثر طلب الشاهدة الثانية سيارة عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر" من حسابها الشخصي لتقل شقيقتها المجني عليها " من مجمع "آزاد" السكني بالقاهرة الجديدة إلى ناحية "نيو جيزة" لحضور حفل زفاف استجاب المتهم "حسين. أ" الرحلة وحضر يقود سيارته رقم "ف ج م" برقم ٤٢٧٣ واستقلت معه المجني عليها، وحال سيرهما طلب منها إلغاء الرحلة المدفوعة ببطاقة الدفع الائتمانية وسدادها نقدا فأجابته بأنها لا يمكنها ذلك لأنها من حساب شقيقتها وأنها لا تحمل أموالا للسداد النقدي.

وأضافت الحيثيات أن المجني عليها توجست من السائق خيفة وساورها الشك في سلوكه وقد صدق حدسها إذ اختمرت في ذهنه فكرة التعدي عليه جنسيا في حين سيره في طريق ناء وتوقف فجأة بدعوى إحضار مياه من صندوق السيارة قاصدًا قطع صلتها بذويها وبالمكان الذي أقلها منه فارتابت في الأمر ولملمت حاجاتها وهمت بالنزول من السيارة.

وأشارت الحيثيات الى أن المجني عليها فوجئت بالمتهم أمام باب مقعدها حاملا سلاح أبيض كتر موجها لها عبارات السب والتهديد والوعيد للامتثال لرغبته الدنيئة فقيد حريتها وسلب إرادتها فحاولت استدرار عطفه ومقاومته إلا أن شيطانه غلبه فحسر عنها ملابسها وتحسس جسدها وموطن العفة لديها وانهال عليها ضربا في أنحاء جسدها إلا أنها تشبثت بحياتها وقاومته وأمسكت بيدها السلاح الأبيض فأحدث إصاباتها المبينة بالتقارير الطبية المرفقة إلى أن تمكنت من النجاة بنفسها.

وأكدت الحيثيات ان المتهم سارع بالفرار وحال مرور الشاهدين الثالث والرابع بسيارتهما أبصرا المجني عليها بالطريق العام في حالة يرثى لها فسارعا لنجدتها ونقلاها للعلاج.

وكانت شقيقة ضحية سائق أوبر قالت في التحقيقات: "إن صدمة خطف أختي ومحاولة اغتصابها كانت رهيبة ومأساوية، احنا لقينا أختي مرمية في الصحراء وملفوفة بالبطانية".

وأضافت: "أختي كانت رايحة فرح في زايد، وما كانتش قادرة تسوق العربية فأنا طلبت لها من تليفوني أوبر علشان تروح وترجع على طول، وما كنتش متخيلة يحصل لها زي اللي حصل لفتاة الشروق".