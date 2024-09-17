الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب تخلص من حياته بسبب أزمة عاطفية في المرج

الطب الشرعى
الطب الشرعى

 أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة شاب  تخلص من حياته شنقا، بسبب أزمة عاطفية بمنطقة المرج وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من قسم شرطة المرج يفيد بالعثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين وجود ايشارب حول الرقبة ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.

 

وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وأن الشاب أقدم على التخلص من حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية.

 

تحذير الأزهر من الانتحار
وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وأضاف الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جودة».


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نيابة المرج غرفة النجدة قسم شرطة المرج النيابة العامة

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