الخميس 15 فبراير 2024
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صحة ومرأة

فوائد الكاجو، مهم للمناعة والتركيز للطلاب

فوائد الكاجو، فيتو
فوائد الكاجو، فيتو

فوائد الكاجو، الكاجو من المكسرات الشهيرة التى تعد الأكثر إقبالا من الكبار والصغار لمذاقه المميز فهو يقدم كتسالى ويستخدم فى عمل الحلوى المختلفة.

وفوائد الكاجو، عديدة لقيمته الغذائية العالية واشتهر بغناه بالاوميجا 3، وبالتالى هو مهم فى فترة الدراسة لأنه يساعد الطلاب على التركيز وحفظ المعلومات.

الكاجو: كل ما يخص الكاجو من فوائد وأضرار تعرف عليها - يمي ليالينا

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكاجو من أشهر أنواع المسكرات لمذاقه الذيذة وهو يعتبر من أنواع التسالى الفاخرة ورغم ارتفاع سعره إلا أنه يجب تناوله ولو بكميات قليلة للاستفادة من فوائده خاصة فى الدراسة لأنه يغذى المخ ويساعد على التركيز ويرفع معدلات الذكاء.

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القيمة الغذائية الموجودة في الكاجو 

واضافت منى، أن الكاجو له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الزنك وأحماض الأوميجا 3 والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم ونسبة عالية من البروتين ومضادات الأكسدة.

فوائد الكاجو، فيتو 

فوائد الكاجو 

وتابعت، أن من فوائد الكاجو:-

  • يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • يساعد في إنقاص الوزن الزائد فى حالة تناوله ضمن السعرات الحرارية المحسوبة باليوم لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة ويساعد فى رفع معدلات حرق الدهون بالجسم.
  • ينشط المخ ويرفع معدلات الذكاء والتركيز.
  • يحمي من مخاطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.
  • يساعد في تقوية العضلات وبنائها لاحتوائه على البوتاسيوم.
  • مهم للرياضيين لأنه يقلل من فرص الإصابة بالشد العضلي أثناء التمرين.
  • يساعد في تنشيط الدورة الدموية بالجسم.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من الزنك ومضادات الأكسدة.
  • مهم للحوامل لأنه يساعد فى نمو الجنين بشكل صحي يمنع تشوهات الأجنة.
  • يساعد فى الوقاية من حصوات المرارة.
  • يعزز القدرة الجنسية للرجال لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.
  • يحافظ على مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكر.
  • يحافظ على صحة البشرة وشبابها ويغذى الشعر لاحتوائه على الدهون الصحية “الأوميجا”.
  • يساعد فى الحماية من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
  • يساعد في تقوية العضلات وبنائها لاحتوائه على البوتاسيوم.
  • مهم للرياضيين لأنه يقلل من فرص الإصابة بالشد العضلي أثناء التمرين.
  • يساعد فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من الزنك ومضادات الأكسدة.
  • يحافظ على صحة البشرة وشبابها ويغذي الشعر لاحتوائه على الدهون الصحية “الأوميجا”.
  • يمد الجسم بالطاقة والنشاط وبالتالي تناوله مهم للصغار قبل التمرين حفاظا على نشاطهم وتركيزهم أثناء التمرين.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والهيموجلوبين ما يساعد الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
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الكاجو فوائد الكاجو القيمة الغذائية الموجودة في الكاجو الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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