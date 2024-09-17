فوائد الأشوجندا، تقلل التوتر والقلق وتحسن النوم وتقوى الذاكرة

فوائد الاشواجندا، الاشواجندا من الأعشاب التى سمعنا عنها مؤخرا وهى لها اسم غريب ولكن قيمتها الغذائية عالية وهى ضرورية للصحة.

وفوائد الاشواجندا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

أهمية الاشواجندا

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الأشواجندا هي نبتة تُستخدم في الطب التقليدي الهندي منذ قرون، وتعتبر من الأعشاب المهمة في الأيورفيدا، الطب التقليدي الهندي، وتكتسب الأشواجندا شهرة متزايدة في الأبحاث الطبية الحديثة بفضل فوائدها الصحية المتعددة.

فوائد الاشواجندا

فوائد الاشواجندا للصحة

واضافت استشارى التغذية العلاجية، أن من فوائد الاشواجندا الآتي:

قدرتها على تقليل مستويات التوتر والقلق، حيث تحتوي الأشواجندا على مركبات تُسمى "ويثانوليدات"، التي تساهم في تقليل مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يُعرف بهرمون الإجهاد، ومكملات الأشواجندا يمكن أن تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مشاعر القلق، مما يجعلها خيارًا طبيعيًا للأشخاص الذين يعانون من الإجهاد.

تُعتبر الأشواجندا مفيدة في تعزيز القدرة البدنية، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول الأشواجندا يمكن أن يُحسن من التحمل البدني والقدرة على أداء التمارين الرياضية، يعزى ذلك إلى قدرتها على تحسين الطاقة وتعزيز قوة العضلات، مما يجعلها مفيدة للرياضيين والأشخاص النشطين بدنيًا.

تحسين جودة النوم، فقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول مكملات الأشواجندا يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم وتقليل حالات الأرق، يُعتقد أن هذه الفائدة ترتبط بقدرتها على تنظيم مستويات التوتر وتحسين الاسترخاء العام.

لها تأثيرات إيجابية على الوظائف الإدراكية والذاكرة، لأن المركبات الموجودة في الأشواجندا قد تساعد في تحسين الأداء العقلي والتركيز، بالإضافة إلى دعم صحة الدماغ بشكل عام، وهذا يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يسعون لتعزيز قدراتهم المعرفية والحفاظ على صحة دماغية جيدة.

لا تقتصر فوائد الأشواجندا على ما ذُكر فقط، بل تُظهر بعض الدراسات أيضًا إمكانياتها في دعم صحة المناعة، حيث يمكن أن تساهم في تعزيز النظام المناعي للجسم، مما يساعد في مقاومة الأمراض والعدوى.

محاذير تناول الاشواجندا

وتابعت: تُعتبر الأشواجندا إضافة قيمة للنظام الغذائي بفضل فوائدها المتعددة، ومع ذلك، يُفضل استشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل البدء في تناولها كعلاج مكمل، خاصةً للأشخاص الذين يتناولون أدوية أخرى أو لديهم حالات صحية خاصة.