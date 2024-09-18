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اقتصاد

143.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع  نحو 143.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 750 مليون ورقة منفذة على 90 ألف عملية. 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 912 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال الجلسة السابقة. 

هذا واستحوذت الأسهم على 2.18 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 97.82 % خلال الجلسة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع

 تراجعت مؤشرات البورصة في ختام  تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.046 تريليون جنيه، لتخسر نحو 9 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 30159 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 36927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% عند مستوى 13074 نقطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% عند مستوى 6988 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% عند مستوى 9987 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 2873 نقطة.

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