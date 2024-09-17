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رياضة

مصدر برابطة الأندية: نخطط لإعلان جدول الدوري الجديد كاملا

رابطة الأندية المصرية
رابطة الأندية المصرية المحترفة، فيتو

رابطة الأندية، كشف مصدر مسئول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الاجتماع الذي سيعقد غدا مع أندية الدوري الممتاز، سيشهد استعراض ثلاث سيناريوهات لشكل المسابقة في الموسم المقبل 

إعلان جدول الدوري كاملا

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن رابطة الأندية درست السيناريوهات الثلاث لـشكل الدوري في الموسم الجديد جيدا، وتم استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لصياغة جدول مسابقة الدوري في الموسم المقبل، أيا كان الشكل الذي ستستقر عليه الأندية في اجتماع الغد.

وشدد المصدر، على أن جدول الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025 سيتم إعلانه كاملا من الجولة الأولى إلى الجولة الأخيرة، بصرف النظر عن شكل ونظام المسابقة

ثلاث مقترحات لشكل الدوري الممتاز

وكشف مصدر داخل رابطة الأندية، أن هناك 3 مقترحات لشكل الدوري في الموسم الجديد، وهي كالتالي:

المقترح الأول

أن يتم لعب الدوري بالشكل المعتاد وهو ما سيتسبب في تأخر المسابقة واستمرار تداخل المواسم وعدم حصول الأندية على فترات الراحة الكافية، وأيضا حدوث حالة من الجدل حول هوية الفرق المقرر مشاركتها في البطولات الأفريقية.

درع الدوري المصري، فيتو

المقترح الثاني

وتضمن المقترح الثاني أن يتم لعب الدوري من مجموعة واحدة تضم 18 فريقا، وتقام بنظام الدور الواحد، على أن يتم تصعيد أول 10 فرق في الترتيب للعب على اللقب، بينا يتنافس الـ8 الآخرين على الهبوط.


المقترح الثالث

وينص المقترح الثالث على أن يتم لعب الدوري من مجموعتين وهو ما سيقلل عدد الجولات المقرر أن تتضمنها المسابقة وصولا للنهائيات التي سيحسم من خلالها بطل الدوري.

 

السيناريو الأقرب لشكل الدوري

وعلمت فيتو، أن الشكل الأقرب حتى الآن، أن يلعب الدوري الممتاز من دور واحد فقط، بمشاركة 18 ناديًا ويتم خوضه على مدار 26 جولة، ويتنافس أول 10 أندية على اللقب فيما ينافس الـ8 أندية المتبقين على النجاة من الهبوط.

ومن المنتظر أن تبدأ مسابقة الدوري الممتاز بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وينتهي مع بداية شهر يونيو 2025، على أن يصدر قرار بمنع تأجيل المباريات بشكل نهائي.

وتسعى رابطة الأندية لإيجاد الوسيلة والشكل الأفضل والذي يسمح بختام المسابقة في المواعيد الدولية التي تلتزم بها معظم دوريات العالم، وأيضا فتح المجال أمام المنتخبات الوطنية للاستعداد بشكل كاف  للمشاركة في البطولات والمباريات الهامة، وكذلك الأندية التي تشارك في البطولات الإفريقية.

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