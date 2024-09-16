الدوري مهدد بـ"عدم الشرعية" في الموسم الجديد.. رابطة الأندية تدعو لاجتماع لتحديد الشكل رغم انتهاء ولايتها.. اتحاد الكرة “شاهد مشفش حاجة”.. والمدير الفني لاتحاد الكرة خارج الحسابات

فوجئت أندية الدوري الممتاز، بإرسال خطابات رسمية لهم من رابطة الأندية المصرية المحترفة، تدعوهم لاجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة يوم الأربعاء المقبل بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، من أجل مناقشة وتحديد شكل مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الكروي المقبل 2024 – 2025، وهو ما سبق تسميته بالموسم الاستثنائي.



رابطة الأندية غير شرعية

قرار رابطة الأندية بدعوة أندية الدوري الممتاز لحضور اجتماعا معها، أثار جدلا واسعا في الشارع الرياضي، والسبب أن رابطة الأندية انتهت فترة ولايتها بمجرد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز يوم 16 أغسطس الماضي، وفقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للرابطة، وبالتالي أصبحت الرابطة الحالية غير شرعية، ولا يحق لها اتخاذ أي قرارات تتعلق بمسابقة الدوري في نسخة الموسم المقبل.

بطلان قرار الرابطة بدعوة الأندية للاجتماع

وبناءا على ما جاء في لائحة النظام الأساسي المنظمة لعمل رابطة الأندية، يصبح قرار رابطة الأندية بدعوة أندية الدوري الممتاز للاجتماع هو قرار باطلًا، وبالتالي فإن أي قرار سيصدر عن الاجتماع سيكون قرارا باطلا وغير ملزم، وبالتالي فإنه في حال توافقت أندية الدوري مع مسئولي الرابطة على شكل الدوري في الموسم المقبل الاستئنائي، فإنها ستكون مسابقة غير شرعية، ويمكن لأي فريق حال هبوطه للقسم الثاني في نهاية المسابقة أن يطعن عليها ويطالب بإلغاءها، وهو ما يضع كرة القدم المصرية في ورطة كبيرة.

أعضاء رابطة الأندية المنتهية ولايتها، فيتو

أندية الدوري تلتزم الصمت بإستثناء إنبي

والمثير للدهشة في هذه الخطوة التي أقدمت عليها رابطة الأندية المنتهية ولايتها، أن أندية الدوري الممتاز الثمانية عشر، لم يخرج أي منها للتعليق على قرار الرابطة، باستثناء أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي الذي أبدى في تصريحات إعلامية اندهاشه ورفضه حضور الاجتماع، خاصة أن رابطة الأندية وهي الجهة الداعية ليست ذات صفة حتى تقوم بدعوة الأندية للاجتماع لتحديد شكل الدوري.

مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو





اتحاد الكرة "شاهد مشفش حاجة"

أما مجلس إدارة اتحاد الكرة وهو الجهة المنوط بها إدارة شئون الكرة المصرية، والحفاظ على تطبيق اللوائح المنظمة للجان التابعة له ومن بينها رابطة الأندية المصرية، فقد وقف موقف المتفرج، ولم يصدر أي تعليق عن أي من مسؤولية بشأن قيام رابطة الأندية غير الشرعية بدعوة الأندية لاجتماع لتحديد شكل الدوري على الرغم من انتهاء فترة ولايتها رسميا بإنتهاء مسابقة الدوري.

ووفقا للائحة النظام الأساسي لـإتحاد الكرة المصري، فإن الاتحاد هو المنوط بدعوة أندية الدوري الممتاز لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد للمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة، حتى يقوم بالترتيبات والتحضيرات اللازمة لانطلاقة مسابقة الدوري في الموسم الجديد 2024 – 2025، على أن يكون ذلك خلال فترة وجيزة من إنتهاء مسابقة الدوري في الموسم السابق.

علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، فيتو

المدير الفني لاتحاد الكرة خارج الحسابات

وبحسب مصدر مقرب من المدير الفني لاتحاد الكرة المصري علاء نبيل، فإن رابطة الأندية لم توجه الدعوة للرجل، على الرغم من أنه المنوط به التخطيط ووضع السياسات الكروية في كل المسابقات بمختلف مراحلها السنية، بما يحقق التطوير والإرتقاء بمستوى كرة القدم المصرية وينعكس بالإيجاب على المنتخبات الوطنية المختلفة.

ويأتي غياب المدير الفني لاتحاد الكرة عن حضور إجتماع الأربعاء، ليؤكد أن منهج العشوائية لايزال هو المسيطر على إدارة الكرة المصرية، ويهدد مستقبلها بمزيد من الدمار.

حسام حسن المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، فيتو

تجاهل رأي المدير الفني للمنتخب الوطني

رابطة الأندية المحترفة لم تكتفي بتجاهل استدعاء المدير الفني لاتحاد الكرة لإجتماع الأربعاء المقبل لتحديد شكل مسابقة الدوري في الموسم المقبل، بل إمتد التجاهل أيضا ليطال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، وهو يعتبر أحد أركان كرة القدم المصرية، خاصة أن هناك مواعيد أجندات دولية للفيفا تشهد إرتباط رسمية للفراعنة سواء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أو تلك المؤهلة لبطولة كأس العالم للكبار، وبالتالي يجب أن يكون الرجل حاضرا في إجتماع تحديد شكل مسابقة الدوري في الموسم الجديد حتى يطرح رؤيته لشكل الدوري ويستعرض فترات التوقف الدولي التي سيحتاجها على مدار الموسم، خاصة قبل البطولات الكبرى مثل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، المقرر إقامتها في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2025.

درع الدوري لم يسلم للنادي الأهلي، فيتو

أزمة تأخر تسليم درع الدوري للأهلي

المثير للدهشة أن رابطة الأندية المنتهية ولايتها، والتي صادفها الكثير من الإخفاقات في إدارة المسابقة في الموسم المنتهي، وعلى الرغم من إمتداد المسابقة قرابة أحد عشر شهرا، كأطول دوري محلي في العالم، لم تقم حتى ألان بتسليم درع الدوري للنادي الأهلي المتوج باللقب المحلي، رغم أن النسخة الجديدة من المسابقة ستنطلق الشهر المقبل، وهو إخفاق جديد يضاف لرابطة الأندية التي تفرض نفسها فرضا على منظومة كرة القدم المصرية رغم الفشل الذي حققته في إدارة المسابقة على كل المستويات.