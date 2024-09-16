ثروت سويلم يكشف شكل الدوري في الموسم المقبل

تحدث ثروت سويلم، عضو مجلس إدارة رابطة الأندية، عن شكل الدوري المصري في الموسم المقبل.

وقال ثروت سويلم في تصريحات تلفزيونية: “الأقرب استمرار الدوري بنظامه القديم ورابطة الأندية مستمرة في عملها للوصول إلى شكل الدوري الذي سيبدأ في شهر أكتوبر وهناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل للوصول إلى للشكل المناسب للدوري”.

وأضاف: بعد اجتماع يوم الأربعاء سيتم تشكيل رابطة الأندية بشكلها الجديد، متابعا هناك تنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس الأهلي للاتفاق على موعد تسليم درع الدوري للموسم المنقضي بتصميمه الجديد.

حسام حين يجتمع مع مسئولي الجبلاية

ومن جهة أخرى، طالب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مسئولي اتحاد الكرة بضرورة صرف مكافآت الفوز على كاب فيردي وبوتسوانا للاعبي منتخب مصر، قبل انطلاق معسكر الفريق في أجندة أكتوبر المقبل.

وعقد حسام حسن وشقيقه إبراهيم جلسة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي، بعد العودة من بوتسوانا، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

جمال علام رئيس اتحاد الكرة، فيتو

صرف مكافآت اللاعبين

وخلال الجلسة التي عقدها التوأم مع رئيس اتحاد الكرة جمال علام ونائبه، شدد التوأم على ضرورة صرف مكافآت الفوز للاعبين على كاب فيردي وبوتسوانا، من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية والحفاظ على الروح والتركيز العالي داخل الفريق، كما شدد التوأم على إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكرار الأزمات التي شهدها معسكر الفريق الأخير في سبتمبر الجاري.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن فوزين كبيرين في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ثم فاز على بوتسوانا في الجولة الثانية خارج الديار بأربعة أهداف دون مقابل، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

منتخب مصر يستعد لمواجهة موريتانيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب الموريتاني في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين.