رابطة الأندية تعلن فوز إمام عاشور بأفضل هدف في الموسم (فيديو)

أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حصول إمام عاشور لاعب النادي الأهلي علي أفضل هدف في موسم 2023-2024.

ونشرت رابطة الأندية على صفحتها هدف إمام عاشور وكتبت “بناءً على تصويت الجماهير، صاروخية إمام عاشور تفوز بهدف موسم 2023-2024 ”.

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وعلى صعيد أخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.