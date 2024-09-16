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رياضة

على مسئولية مجدي عبد الغني، هذا موقف أحمد دياب من رابطة الأندية

رابطة الأندية المحترفة،
رابطة الأندية المحترفة، فيتو

رابطة الأندية، كشف مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر الأسبق، عن موقف النائب أحمد دياب من انتخابات رابطة الأندية المصرية، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء المقبل.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه “ملعب الشمس”: "إن مجلس إدارة رابطة الأندية الذي أدار مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي، مستمر بكامل هيئاته في الموسم الجديد، باستثناء فقط غياب النائب أحمد دياب".

موقف أحمد دياب من رابطة الأندية

وأضاف عبد الغني، أنه تحدث مع النائب أحمد دياب وأن الأخير أكد له أنه لن يتواجد في رابطة الأندية المصرية في الموسم الجديد، وأنه يفضل الابتعاد كليا عن العمل في مجال كرة القدم والتفرغ لعمله الخاص.

مباريات الدوري المصري، فيتو

موعد انتخابات رابطة الأندية المحترفة

 أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن تشكيل المكتب التنفيذي الجديد لرابطة الأندية المحترفة، سيتم عقب انتهاء الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل مع أندية الدوري.

وأضاف سويلم في تصريحات تليفزيونية: "رابطة الأندية مستمرة في عملها للوصول إلى شكل الدوري الممتاز الذي سيبدأ في شهر أكتوبر وهناك اجتماع يوم الأربعاء المقبل للوصول إلى الشكل المناسب للدوري المصري".

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