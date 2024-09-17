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رياضة

الإيجيبشن ليج، 3 مقترحات لشكل المسابقة ودوري الـ26 جولة الأقرب

الدوري الممتاز، فيتو
الدوري الممتاز، فيتو

الدوري الممتاز، تنتظر الجماهير المصرية انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، وسط غموض حول موعد محدد لبدء المباريات وأيضا شكل المسابقة وموعد ختامها.

شكل الدوري الممتاز

وكشف مصدر داخل رابطة الأندية، أن هناك 3 مقترحات لشكل الدوري في الموسم الجديد، وهي كالتالي:

المقترح الأول
أن يتم لعب الدوري بالشكل المعتاد وهو ما سيتسبب في تأخر المسابقة واستمرار تداخل المواسم وعدم حصول الأندية على فترات الراحة الكافية، وأيضا حدوث حالة من الجدل حول هوية الفرق المقرر مشاركتها في البطولات الأفريقية.

المقترح الثاني
وتضمن المقترح الثاني أن يتم لعب الدوري من مجموعة واحدة تضم 18 فريقا، وتقام بنظام الدور الواحد، على أن يتم تصعيد أول 10 فرق في الترتيب للعب على اللقب، بينا يتنافس الـ8 الآخرين على الهبوط.


المقترح الثالث
وينص المقترح الثالث على أن يتم لعب الدوري من مجموعتين وهو ما سيقلل عدد الجولات المقرر أن تتضمنها المسابقة وصولا للنهائيات التي سيحسم من خلالها بطل الدوري.

وعلمت فيتو، أن الشكل الأقرب حتى الآن، أن يلعب الدوري من دور واحد فقط، بمشاركة 18 ناديًا ويتم خوضه على مدار 26 جولة، ويتنافس أول 10 أندية على اللقب فيما ينافس الـ8 أندية المتبقين على النجاة من الهبوط.

ومن المنتظر أن تبدأ مسابقة الدوري الممتاز بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وينتهي مع بداية شهر يونيو 2025، على أن يصدر قرار بمنع تأجيل المباريات بشكل نهائي.

وتسعى رابطة الأندية لإيجاد الوسيلة والشكل الأفضل والذي يسمح بختام المسابقة في المواعيد الدولية التي تلتزم بها معظم دوريات العالم، وأيضا فتح المجال أمام المنتخب للاستعداد بشكل كاف  للمشاركة في البطولات والمباريات الهامة.

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