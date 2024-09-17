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رياضة

رابطة الأندية تتجه لإعلان الدوري من دور واحد ومنع التأجيلات

الدوري المصري، فيتو
الدوري المصري، فيتو

كشف أمير هشام، أن اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة غدا الأربعاء، سوف يشهد الاستقرار على شكل بطولة الدوري المصري بالموسم الجديد.

شكل الدوري الجديد

وتابع هشام  خلال برنامج "+90" المذاع على قناة النهار: "الدوري سوف يكون من دور واحد فقط، بمشاركة 18 ناديًا ويتم خوضه على مدار 26 جولة".

وأضاف: "سيتنافس أول 10 أندية على اللقب فيما ينافس الـ8 أندية المتبقين على النجاة من الهبوط".

واختتم: "الدوري سوف يبدأ بنهاية أكتوبر وينتهي في بداية شهر يونيو وبالتالي سوف يتم تقليص مدة المسابقة شهرين، وسوف يتم منع أي مؤجلات في المسابقة".

التوأم حسام وإبراهيم حسن واتحاد الكرة

ومن جانب آخر، هناك تواصل بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية والتوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني للمنتخب ومدير الكرة، للأخذ برأيهم في شكل الدوري الجديد.


وقال خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "التوأم حسام وإبراهيم حسن قالا إنهما مع أي تصور تتفق عليه الأندية  لكن هناك أربعة مطالب لهما".

 

وأكمل: "المطلب الأول هو تحديد موعد بداية ونهاية الدوري بمواعيد واضحة والأندية توافق على هذه المواعيد".

وتابع: "أما الطلب الثاني هو مراعاة مصلحة المنتخب والمعسكرات، بحيث يكون هناك فرصة للمنتخب يتم تجميعه قبل المباريات الهامة في تصفيات أفريقيا وكأس العالم بوقت كافٍ".

 

واستطرد الغندور: “المطلب الثالث هو إنهاء الدوري المصري مثل كل الدوريات في العالم حتى يكون فرصة لجميع لاعبي الدوري للحصول على الراحة الكافية قبل بداية الموسم الجديد”.

واختتم: "المطلب الرابع هو عدم تلاحم المواسم مثلما كان يحدث كل موسم وشكاوى الأندية من ضغط البطولات وهو ما يؤثر على لاعبي المنتخب".

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن فوزين كبيرين في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ثم فاز على بوتسوانا في الجولة الثانية خارج الديار بأربعة أهداف دون مقابل، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

 

منتخب مصر يستعد لمواجهة موريتانيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب الموريتاني في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين.

رابطة الأندية تكشف موعد الإعلان عن شكل الدوري

4 مطالب لحسام حسن قبل اجتماع الرابطة مع الأندية لتحديد شكل الدوري

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