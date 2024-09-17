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محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة تأهيل الطرق فى سوهاج

حملة رفع الاشغالات
حملة رفع الاشغالات فى ساقلته

شنت الوحدة المحلية اليوم حملة مكبرة  لرفع الإشغالات وإعادة تأهيل وتوسعة الطرق التي تعوق السيولة المرورية بمدينة ساقلتة، وذلك لرئاسة خالد محسب رئيس المركز ومرسي صابر مراد نائب رئيس المركز وموظفى التفتيش والمتابعة والإشغالات  والبيئة والتنظيم  

الحملة استهدفت توسعة الطرق لفرض السيولة المرورية 

وقد قامت الحملة برفع الإشغالات وتوسعة الطرق والتنبيه مشددا على الباعة الجائلين بعدم التجاوز واحترام القانون وملكية الشارع للمواطنين لفرض السيولة المرورية 
                                               

 يذكر أنه يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ تعليمات وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج  بضرورة رفع الاشغالات والاهتمام بالطرق ورفع كفاءتها تلبية لاحتياجات المواطنين 

 

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​محافظة سوهاج حملة مكبرة لرفع الاشغالا توسعة السيولة المرورية رئيس مدينة ساقلتة

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