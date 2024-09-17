تفاصيل ما جرى، هكذا نفذ الموساد عملية تفجير الـ pager في لبنان (فيديو)

شهد لبنان خلال الساعات الماضية، حالة من الذعر بعدما تمكن الموساد الإسرائيلي، من اختراق أجهزة اتصالات الـ pager (بيجر) التى تستخدمها عناصر حزب الله، لصعوبة الوصول لها مقارنة بأجهزة المحمول الحديثة.

تفجير أجهز البيجر بيد عناصر حزب الله

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن أجهزة الراديو "بيجر" التي انفجرت اليوم في لبنان اشتراها حزب الله في الأشهر الأخيرة أي بعد اندلاع الحرب على غزة، وهي من أحدث طراز، على حد زعم الصحيفة الإسرائيلية.

هذا وذكرت الوكالة اللبنانية، أن "الحدث الأمني المعادي وغير المسبوق"، وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية التي تواجد فيها مقاتلو الحزب.

عملية تفجير البيجر فى لبنان، فيتو

وأضافت الوكالة اللبنانية، أن تفجير "نظام الـpager المحمول باليد" وقع "بواسطة تقنية عالية"، وأكدت إصابة العشرات في مناطق لبنانية مختلفة من بينها الضاحية الجنوبية.

كما أفادت مصادر مطلعة، بأن الانفجار نتج عن اختراق إسرائيلي لنظام المراسلات "pager" بواسطة تقنية لاسلكية.

حزب الله يعلن إصابة عشرات من عناصره بانفجار الـpager

وقال مصدر مقرب من حزب الله بأن "العشرات من عناصر حزب الله أصيبوا بجروح في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة "بيروت" بعد انفجار أجهزة الاتصال"، مضيفًا أن "المستشفيات تطلب التبرع بالدم" إثر ذلك.

وأكد مصدر آخر مقرب من حزب الله أن الانفجار وقع نتيجة "خرق إسرائيلي".

فى ذات السياق، قال مصدر أمني لبناني: إن الخرق حصل "نتيجة تلقي رسائل على أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها مسؤولون وعناصر من حزب الله"، وأكد التفجيرات المتزامنة أدت إلى إصابة المئات من عناصر حزب الله.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن أجهزة الاتصال التي انفجرت في لبنان هي أحدث طراز جلبه حزب الله في الأشهر الأخيرة.

أنباء عن إصابة السفير الإيراني فى عملية تفجير الـ بيجر

كما أفادت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية بإصابة السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني بانفجار جهاز بيجر.

وبدورها قالت وكالة أنباء "فارس الإيرانية" إن السفير الإيراني في بيروت أصيب بجروح سطحية وتم نقله إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن 50 سيارة إسعاف إضافية في جبل لبنان وبيروت تم وضعها في حالة تأهب قصوى للمساعدة في عمليات الإسعاف والإخلاء.

كما طلبت وزارة الصحة العامة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها.

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من جهته قال المرصد السوري بوصول عدد من عناصر حزب الله اللبناني إلى المستشفيات في دمشق ومحافظة ريف دمشق نتيجة إثر تعرضهم لإصابات بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها.

كيفية اختراق برمجة أجهزة الـpager وتفجيرها

وحسب مراقبون، أن العملية تمت عبر إقحام فيروس على برمجية أجهزة الـ pager، ما يجعل هذه البرمجية تعمل بشكل مرتفع جدا، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار البطارية.

ويعتبر اختراق الاتصالات واحدا من الأساليب التي تتبعها إسرائيل للوصول إلى أهدافها، حيث يعد اغتيال فؤاد شكر مثالا حيا على الوصول إلى الأهداف من خلال الاتصالات.

سقوط عدد من الإصابات في حدث أمنيّ غير واضح المعالم في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/DC1tJLRDVb — صوت كل لبنان vdlnews 93.3 (@sawtkellebnen) September 17, 2024

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت إلى أن مستشار نتنياهو، حذف تغريدته التي أشار فيها لمسؤولية إسرائيل عن هجمات بيروت بعد دقائق من نشرها.

محاولة حزب الله اغتيال شخصية أمنية إسرائيلية بارزة

وجاءت العملية، عقب إعلام وسائل إعلام إسرائيلية أن، جهاز الشاباك أحبط محاولة لحزب الله لاغتيال شخصية أمنية إسرائيلية سابقة بواسطة تفجير عبوة ناسفة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإنه "في عملية مشتركة لجهاز الشاباك تم إحباط عملية بواسطة عبوة ناسفة من نوع كليماغور تابعة لحزب الله، كانت تستهدف مسؤولًا سابقًا في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وكان موعد تنفيذها في الأيام القليلة المقبلة - العبوة كانت مرتبطة بجهاز تفعيل عن بعد كان يحتوي على كاميرا وهاتف نقال بهدف تفعيلها من قبل حزب الله من لبنان".

إلى ذلك أكدت، هيئة البث الإسرائيلية، أن الجبهة الداخلية أبلغت رؤساء السلطات المحلية باحتمال التصعيد الأمني دون تعليمات جديدة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية، أن حزب الليكود الحاكم حظر على أعضائه الإدلاء بتصريحات وإجراء مقابلات بشأن الأحداث في لبنان.