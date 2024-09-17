تفجير أجهزة الـ Pager بيد عناصر حزب الله، والسلطات اللبنانية تحذر المواطنين

طالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager -برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.

مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها

ودعت الصحة اللبنانية المستشفيات للاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.

تفجير أجهزة pagers المحمول بيد عناصر حزب الله

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن تسجيل مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها في مختلف مناطق البلاد.

ووفقا لمعلومات إن بى إن، فإن العدو الاسرائيلي يفجر بواسطة تقنية عالية نظام الـ pagers المحمول باليد لعناصر من حزب الله في أكثر من مكان.

وأفادت مصادر مطلعة بوقوع 70 إصابة بعد انفجارات متزامنة لأجهزة اتصالات يستخدمها عناصر حزب الله في التواصل الداخلي المشفر بالضاحية الجنوبية في بيروت وجنوب لبنان وبعلبك والبقاع.

من جهتها، ذكرت وكالة رويترز أن أحد صحفييها شاهد 10 أعضاء من حزب الله وهم ينزفون جراء الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

مواصفات جهاز الـ Pager الذي يستخدمه عناصر حزب الله

الـ Pager هو جهاز إلكتروني صغير يستخدم لاستقبال الرسائل النصية أو الإشعارات من دون ربط بالانترنت. كان يُستخدم بشكل شائع في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة كوسيلة تواصل أساسية قبل أن تصبح الهواتف المحمولة متاحة على نطاق واسع.