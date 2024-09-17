رعب إسرائيلي من امتلاك حزب الله 100 ألف صاروخ

نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن إسرائيل تعهدت بالانتقام من الحوثيين وتحقق في كيفية اختراقهم دفاعاتها الجوية.



وأوضح المسؤولين أنه من المرجح أن يواصل الحوثيون هجومهم بغض النظر عن وقف إطلاق النار من جانب حماس، معربين عن قلقهم من أن امتلاك حزب الله نحو 100 ألف صاروخ قد يسبب أضرارا واسعة في إسرائيل.



وأكدوا أن صقور إسرائيل الذين يطالبون بحرب مع لبنان يجهلون صعوبة حصول تل أبيب على ذخائر هجومية.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأنه من المقرر أن يعرض جيش الاحتلال خطته لإغلاق الحدود المخترقة مع الأردن، لأول مرة، خلال الأيام المقبلة على كبار المسؤولين في وزارتي المالية والأمن، لإيجاد مصادر التمويل والموافقة على ميزانية لذلك.