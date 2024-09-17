بعد انفجاره في عناصر حزب الله، معلومات عن أجهزة الـ “pager” وآلية عملها

بعد انفجار عدد من أجهزة الـ pagers في يد عناصر من حزب الله، بدأ التساؤل عن ما هو الـ “pager”؟.

وبحسب موقع «برس بي»، فإن الـ Pager هو جهاز إلكتروني صغير يُستخدم لاستقبال الرسائل النصية أو الإشعارات من دون ربط بالإنترنت، كان يُستخدم بشكل شائع في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة كوسيلة تواصل أساسية قبل أن تصبح الهواتف المحمولة متاحة على نطاق واسع.

الـ pager يعمل بطريقة بسيطة: يقوم المستخدمون بإدخال رمز على الجهاز، يتم نقله إلى مركز استقبال أو نظام يقوم بإرسال إشعار إلى الجهاز.

ويمكن للـ pager عرض الرسائل النصية أو إشعارات قصيرة، وفي بعض الأنواع، يمكن الرد على الرسائل أو الاتصال برقم محدد.

مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها

على الرغم من أن استخدام الـ pager قد تراجع بشكل كبير مع تطور الهواتف الذكية، إلا أنه لا يزال يُستخدم في بعض المجالات المتخصصة مثل المستشفيات والمرافق الصحية، حيث يمكن أن يكون مفيدًا في الحالات التي تتطلب إشعارات سريعة وموثوقة.

وبحسب معلومات متداولة قد يكون الخرق الذي حدث اليوم هو لبطارية الجهاز، كي تزداد حرارتها وتنفجر، كما يتم الحديث، بشكل متداول وغير دقيق، عن وصول مجموعة جديدة مشكوك بأمرها.

وبحسب معلومات للـ LBCI، يرجح بشكل أولي، وتحليلي، أنه تم خرق الـ server لأجهزة البايجر وتم تحميلها script يشكل over load ما أدى إلى رفع حرارة بطارية الليتيوم المزود بها الجهاز ما أدى إلى انفجارها.

علما بأن الأضرار الجسدية التي يصاب بها حامل الجهاز تكون جسيمة أو خفيفة حسب المنطقة التي يكون الجهاز ملاصقا لها.

الاستنفار ورفع مستوى الاستعداد لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ بالمستشفيات

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager -رميها بعيدا عنهم بشكل فوري.

ودعت الصحة اللبنانية المستشفيات للاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.