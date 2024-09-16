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خارج الحدود

إسرائيل تتأهب لاحتلال منطقة أمنية عازلة جنوب لبنان

جالانت واوستن، فيتو
جالانت واوستن، فيتو

 أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال مباحثات هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أن فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان باتت تتلاشى.

فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان

 وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن جالانت وأوستن ناقشا الالتزام بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بعد تغير الوضع الأمني، والجهود المختلفة لإعادة المختطفين في قطاع غزة  وهجوم الحوثيين الذي أكد أوستن أنه تهديد للمنطقة.

ونقلت الصحيفة عن جالانت قوله إن احتمال الاستيطان في جنوب لبنان قائم وإسرائيل ملتزمة بإخراج حزب الله من الجنوب وإعادة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم بأمان، مشددًا على أن حزب الله ما يزال يربط نفسه بحركة حماس الفلسطينية.

 

بالتوازي مع ذلك، قالت إذاعة جيش  الاحتلال الإسرائيلي إن "مصادر مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهدد بإقالة وزير الدفاع إذا واصل معارضة توسيع العمليات العسكرية بلبنان"، في حين أكدت مصادر عبرية تصاعد الخلاف والتوتر بين نتنياهو وجالانت.

 

تأهب للسيطرة على منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان

 وكشفت "يسرائيل هيوم" أن معلومات تحصلت عليها أفادت بأن "قائد القيادة الشمالية اللواء أوري جوردين، أوعز مؤخرًا، في مناقشات مغلقة، بالسماح للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان".

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن مصدر مطلع، إلى أن "جوردين أكد أنه تم تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ مثل هذه الخطوة في وقت قصير".

ورأت الصحيفة أن "مثل هذه الخطوة هي في الواقع بداية عملية كبيرة وواسعة النطاق ضد حزب الله بعدما تعزز الإدراك على المستوى السياسي، بفشل الجهود الدبلوماسية الأمريكية في التوصل إلى تسوية سياسية مع الحزب".

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