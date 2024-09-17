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خارج الحدود

رويترز: إصابة أكثر من 1000 شخص في لبنان في عملية تفجير أجهزة الـ Pager 

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أفادت مصادر أمنية لوكالة «رويترز» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من 1000 شخص  في لبنان بسبب عملية تفجير لأجهزة اتصال لاسلكية.

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager - برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.

 

مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها

ودعت الصحة اللبنانية المستشفيات للاستنفار ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة لخدمات الطوارئ.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن تسجيل مئات الإصابات في انفجار أجهزة لاسلكية بيد حامليها في مختلف مناطق البلاد.

 

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